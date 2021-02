Die deutschen Linken wählen bei ihrem Online-Parteitag am Freitag und Samstag wohl zwei Frauen an die Spitze - und vielleicht den ewigen Streit ab. Eines der größten Talente der Partei tritt an.

International 4 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Die deutsche Linkspartei wählt zwei neue Vorsitzende

Die deutschen Linken wählen bei ihrem Online-Parteitag am Freitag und Samstag wohl zwei Frauen an die Spitze - und vielleicht den ewigen Streit ab. Eines der größten Talente der Partei tritt an.

Von Cornelie Barthelme (Berlin)

Glaubt man den Umfragen, ist Deutschland ein Land, das auf Die Linke - großes D, denn so heißt die Partei - im Großen und Ganzen gut verzichten kann ...