Die Corona-Pandemie erreicht das ländliche Amerika

Das ländliche Amerika hoffte, die Corona-Pandemie werde einen Bogen um seine Dörfer und Kleinstädte machen. Ein tödlicher Irrtum, wie Infektions-Hotspots von South Dakota bis Georgia zeigen.

Von LW-Korrespondent Thomas Spang (Sioux Falls, South Dakota)

Anfang April schien der Virus noch weit weg zu sein. Die republikanische Gouverneurin Kristi L. Noem erklärte selbstbewusst, es gebe keinen Grund eine Kontaktsperre, Geschäfts- und Schulschließungen in dem spärlich besiedelten Präriestaat im Westen der USA zu verhängen. “South Dakota ist nicht New York”. Eine Woche später gehört der Bundesstaat zu den neuen Hotspots der Pandemie in den USA.

Eine Infektionswelle in Sioux Falls könnte nun sogar Konsequenzen für die Lebensmittelversorgung haben, nachdem ein Schlachthof mit mehr als 3 ...