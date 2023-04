Eine europäische militärstrategische Autonomie könne es nur mit einer unabhängigen europäischen nuklearen Abschreckungs­fähigkeit geben, so der Autor.

International 6 Min.

Analyse und Meinung

Die Chimäre einer europäischen strategischen Autonomie

Eine europäische militärstrategische Autonomie könne es nur geben, wenn es eine unabhängige europäische nukleare Abschreckungs­fähigkeit geben würde, so der Autor.

Von Armand Clesse *

Die „europäische strategische Autonomie“ (1) sei die „Zwillingsschwester“ der französischen Unabhängigkeit, sagte Emmanuel Macron am 6. April 2023 auf der Pressekonferenz mit Xi Jinping. Das ist reines Wunschdenken. In Wirklichkeit sind europäische und nationale verteidigungspolitische Autonomie unvereinbar. Bedingung einer europäischen, nicht intergouvernementalen, sondern integrierten Verteidigungsfähigkeit ist der Verzicht auf gewichtige Teile der nationalen Souveränität und damit der Unabhängigkeit zugunsten einer supranationalen Institution. Dies bedeutet, dass die einzelnen Mitglieder der Europäischen Union auf wesentliche Prärogativen der Nationalstaaten verzichten müssten, allen voran die Entscheidung, von existenzieller Tragweite, über Krieg und Frieden.



Macron und von der Leyen wollen China zu Putin-Kritik bewegen Der französische Präsident und die EU-Kommissionschefin brechen zu einem heiklen Besuch nach Peking auf.

Am Widerwillen gegen einen solchen Verzicht aber scheiterte schon zu Beginn der 1950er Jahre das Projekt einer Europäischen Verteidigungsgemeinschaft (EVG) und einer sie begleitenden und ergänzenden Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) (2). Großbritannien beteiligte sich gar nicht am Unterfangen. In Frankreich erwies sich schließlich nach fast vier Jahren politischen Gerangels die Befürchtung, die sicherheits­politische Selbstbestimmung zu verlieren als stärker als die Angst vor einer möglichen deutschen nationalen Wiederbewaffnung.

Das atlantische Missverständnis

Der amerikanische Außenminister John Foster Dulles kündigte zwar vor dem Nordatlan­tischen Rat im Dezember 1953 für den Fall einer Nichtverwirklichung des Plans eine „schmerzhafte Neubewertung“ der atlantischen Beziehungen an. Doch in Wirklichkeit wollten die Amerikaner damals wie stets seitdem keine unabhängige europäische Verteidigungskapazität, sondern nur einen stärkeren, im Übrigen rein konventionellen europäischen militärischen Beitrag zur NATO. Die letztlich entscheidende verteidigungspolitische Garantie, nämlich der nukleare Schutzschirm, sollte, zumindest was die strategischen Elemente anbelangt, ausschließlich in amerikanischen Händen bleiben. Dies ist kurzum der Kern der Geschichte der europäischen wie der transatlantischen Sicherheitspolitik seit Ende der 40er Jahre.

Emmanuel Macron scheint in der Außen- und Sicherheitspolitik in die Fußstapfen von General de Gaulle treten zu wollen. Die französische Regierung war höchst aufgebracht, als Australien den Vertrag zum Verkauf französischer U-Boote aufkündigte und sich stattdessen an die USA wandte. Zugleich schloss Australien mit den Vereinigten Staaten und Großbritannien im September 2021 ein trilaterales Militärbündnis unter dem Namen AUKUS (3). Die andauernde französische Verstimmung trägt sicherlich dazu bei, dass der französische Präsident mehr denn je darauf pocht, Europa solle seine Abhängigkeit von den USA in allen Bereichen reduzieren, eine Art dritter Pol zwischen China und den USA bilden und sich zugleich die politischen und materiellen Mittel einer größeren Unabhängigkeit geben.

Das europäische Dilemma

Doch wie ließe sich dieses Vorhaben bewerkstelligen? In Europa herrscht keines­wegs Einigkeit darüber, wie die vitalen Interessen gewahrt werden sollen. Der Konflikt um die Ukraine hat zwar einerseits, zumindest einstweilen, die Europäer auf diplomatisch-politischer Ebene enger zusammenrücken lassen, aber andererseits die grundlegenden innereuropäischen Meinungsverschiedenheiten greller belichtet und gezeigt, dass es innerhalb der EU nicht nur ein politisches Ost/West-, sondern auch ein Nord/Süd-Gefälle gibt, wobei die Haltung der meisten europäischen Länder aber als ambivalent bezeichnet werden mag. Polen, Balten und andere halten unbedingt an der exklusiven Bündnistreue zu den USA fest. Deutschland äußert sich nicht deutlich, scheint aber eher Vorsicht, ja Skepsis gegenüber den französischen Vorschlägen walten zu lassen. Die verschiedenen europäischen Staaten haben keineswegs eine gemeinsame Perzeption ihrer vitalen sicherheitspolitischen Interessen. Deshalb dürfte es sich als schwierig, wenn nicht gar als unmöglich erweisen, diese unterschied­lichen Interessen auch nur einigermaßen zu bündeln.

Die verschiedenen europäischen Staaten haben keineswegs eine gemeinsame Perzeption ihrer vitalen sicherheitspolitischen Interessen.

Eigentlich möchte Frankreich in der EU am liebsten die Rolle spielen, die die USA in der NATO innehaben, nur dass eben Frankreich viel weniger militärisches Potenzial, konventionelles wie nukleares, als die Vereinigten Staaten besitzt und viele Europäer den Schutz durch die Amerikaner vorziehen. Dieser heimliche franzö­sische Wunsch mag mit dem Austritt Großbritanniens aus der EU noch stärker geworden sein, da Frankreich ja jetzt die einzige Nuklearmacht innerhalb dieser Organisation ist.

Frankreich: "Ich halte den Flurschaden für sehr groß" Paris-Korrespondentin Christine Longin zeigt sich im Podcast skeptisch, ob Frankreichs Präsident Macron ein Befreiungsschlag gelingen kann.

Was sind die denkbaren Optionen (4)? Eine europäische militärstrategische Autonomie könnte es nur geben, wenn es eine unabhängige europäische nukleare Abschreckungs­fähigkeit gäbe. Eine solche Fähigkeit würde entweder eine Europäisierung, also Vergemeinschaftung und gleichzeitig Verstärkung der französi­schen Atomstreitmacht implizieren oder aber, dass eine solche Kapazität ex nihilo konzipiert würde. Könnte man im ersten Fall überhaupt von einer „genuinen europäischen Kapazität“ sprechen? Wie stünde es vor allem im zweiten Fall mit den Verpflichtungen und Restriktionen im Rahmen des nuklearen Nichtverbreitungs­vertrags? Würde eine solche europäische unabhängige Fähigkeit eine Abkoppelung vom amerikanischen atomaren Schirm nach sich ziehen oder gar erfordern, oder könnte es eine Koordination auf planerischer Ebene mit den USA geben?

Eine einfache Ausbreitung der ohnehin nicht sehr üppigen französischen Kapazitäten auf die andern EU-Staaten würde ja weder die Frage des Mitspracherechts noch die der Solidität einer solchen Garantie lösen. Denn welcher Staat ist schon bereit, seine Existenz für ein Schutzversprechen gegenüber andern Ländern aufs Spiel zu setzen? Das alte nukleare Dilemma der NATO würde nur im europäischen Rahmen wiedererstehen.

Würde eine europäische strategische Autonomie eine Beendigung der militärischen Integration innerhalb der NATO, die Beschränkung des atlantischen Bündnisses auf rein politische Ziele und Befugnisse bedingen? Oder gar eine Beendigung dieses Bündnisses? Die USA scheinen übrigens zunehmend ihres Engagements in Europa recht überdrüssig zu sein und möchten sich mit ihren knapper werdenden Ressourcen und militärischen Möglichkeiten auf den pazifischen Raum konzentrieren.

Schier unerfüllbare Bedingungen

Des Weiteren würde sich die noch kniffligere Frage stellen, wer den Finger am atomaren Drücker haben sollte. Es scheint unverzichtbar, dass neben der Verteidigungs­gemeinschaft oder zusammen mit ihr eine politische Gemeinschaft von supranationalem Charakter, eine Art „amalgamierte Sicherheits­gemeinschaft“ (5), entstehen müsste. Dies bedeutet, dass es einen europäischen Präsidenten geben müsste, der vom europäischen Demos gewählt würde und der mit politischen Befugnissen ausgestattet wäre, die etwa denen des französischen Präsidenten ähnlich wären. Denn ein europäischer Kommissionspräsident oder ein europäischer Ratspräsident oder auch ein Gremium von 27 Staats- und Regierungschefs könnten nicht über den Einsatz dieser ultimativen Waffen, das heißt über Leben und Tod der europäischen Bürger entscheiden.

Im Übrigen müsste Europa, müssten die europäischen Staaten sehr viel mehr als zurzeit in die Verteidigung investieren, also höchstwahrscheinlich in anderen Bereichen wie etwa Erziehung, Gesundheit, soziale Sicherheit massive Kürzungen vornehmen. Wie viele europäische Länder wären hierzu bereit?

Der Westen scheitert bei der Isolierung Russlands und Chinas Ein Großteil der Welt ist nicht bereit, den Bemühungen der USA und Europas zu folgen, Russland zu isolieren.

Die Idee, oder sollte man sagen die Vision, des französischen Präsidenten mag also eher ein Versuchsballon sein, eigentlich eine reine Utopie, die höchstens dazu dienen mag, die politischen Defizite der EU aufzuzeigen und zu weiterem Nachdenken anzuregen. Eine Chance auf Verwirklichung gibt es in absehbarer Zukunft nicht, wahrscheinlich nicht einmal im Falle des extremen Szenarios einer totalen Abwendung der USA von Europa.

* Der Autor ist Politologe



(1) Natürlich könnte man den Begriff „strategische Autonomie“ auch als einen nicht nur das Militärische, sondern auch das Politische, Ökonomische und sogar Soziokulturelle umfassenden konzipieren.

(2) Armand Clesse: „Le projet de C.E.D. du Plan Pleven au ,crime‘ du 30 août: histoire d’un malentendu européen“, Nomos, Baden-Baden, 1989.

(3) Akronym für Australia, United Kingdom and United States.

(4) s. Doktorarbeit des Autors ab Oktober 1974 unter der Leitung von Professor Raymond Aron an der Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales in Paris: „Prolégomènes à une théorie de l’autonomie de défense de l’Europe occidentale“.

(5) Der Begriff „amalgamated security community“ wurde von Professor Karl Deutsch geprägt.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.