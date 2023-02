Das Ergebnis der Wiederholungswahl in Berlin erzählt von viel Unzufriedenheit bei den Wählern - und von einer nicht nur politisch gespaltenen Stadt.

Wahl in Berlin

Die CDU siegt in Berlin - ob sie auch regiert, ist nicht klar

Das Ergebnis der Wiederholungswahl in Berlin erzählt von viel Unzufriedenheit bei den Wählern - und von einer nicht nur politisch gespaltenen Stadt.

Von Cornelie Barthelme (Berlin)

Selten ist eine Wahlparty so schnell zu Ende gewesen wie am Sonntagabend die der SPD in Berlin. Sie dauert exakt bis um 18.01 Uhr. Bis dahin haben sie sich im Festsaal Kreuzberg vorgemacht, es könnte nach dieser Wiederholungswahl alles so weitergehen wie vorher. In Ergebnissen: Die SPD regiert mit den Grünen und den Linken als Partnern, und Franziska Giffey bleibt Regierende Bürgermeisterin. Mit den Wahlprognosen ist das als Traum entlarvt: Die CDU liegt bei beiden großen Meinungsforschungsinstituten klar vorn - neun bis zehn Prozent vor SPD und Grünen. Und die wiederum liegen gleichauf. In Zahlen: Um die 28 Prozent für die CDU - um die 18 für SPD und Grüne.

Als erster kommentiert dieses Ergebnis der SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert, selbst Berliner. Zwei Minuten nach sechs sagt er: „Selbstverständlich schmerzt das.“ Und schiebt hinterher: „Der CDU ist es gelungen, bei den Menschen einen Nerv zu treffen.“ Sogar „die Konsequenz“ aus dieser Wahl hat Kühnert schon parat: „Kein Weiter-So im Verwaltungshandeln.“ Dass Giffey damit als Regierende Geschichte sei, will Kühnert aber nicht sehen. „Abwarten“, fordert er. Und: „Nicht schon ins Blaue hinein kommentieren. Wer regieren will, der muss eine Mehrheit zustande bringen.“

Womöglich ein König ohne Land

Das geht an die Adresse des Wahlgewinners Kai Wegner - der noch knapp vor der Wahl eine Koalition mit den Grünen ausgeschlossen hat. Die hoffen bei ihrer Party auf Platz zwei. Vielleicht auch auf eine Zukunft in Schwarz-Grün. Jedenfalls jubeln sie erst mal. Und ihre Co-Bundesvorsitzende Ricarda Lang sagt: „Es ist unglaublich viel offen - vor allem das Rennen um Platz zwei.“

Franziska Giffey (SPD), Regierende Bürgermeisterin von Berlin und Spitzenkandidatin der Berliner SPD, muss um ihr Amt bangen. Foto: dpa

Das weiß auch Giffey, als sie um zehn nach sechs auf der SPD-Ex-Party sagt, dass ihre Partei „alles gegeben“ habe. Und „nicht Platz eins“ erreicht. Was das nun für die SPD heiße, sei aber nicht klar. Denn: „Jeder, der in diesem Land regieren will, muss es schaffen, eine stabile Mehrheit zu organisieren.“

Der CDU ist es gelungen, bei den Menschen einen Nerv zu treffen. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert

Genau das ist ja die Angst der CDU gewesen. Dass Kai Wegner ein König ohne Land werden könnte. Als der um viertel nach sechs vor seine jubelnden Parteifreunde tritt, sagt er: „Mir fehlen ein Stück weit die Worte.“ Genau genommen aber fehlt der CDU die Sicherheit, dass ihr bestes Ergebnis seit 1999 sie auch an die Regierung bringt. Vorsichtshalber verspricht Wegner „einen politischen Wechsel“ und „eine stabile Regierung“. Allerdings sagt er exakt: „Wir wollen eine erfolgreiche Berlin-Koalition anführen.“ Und nicht „wir werden“.

Eine Wahl ohne Chaos

Das hat nicht nur damit zu tun, dass er weder auf die Grünen noch auf die SPD zählen kann. Noch unsicherer ist, ob die FDP ins Abgeordnetenhaus zurückkehren wird. Sie hat verloren, sie kämpft gegen die sogenannte Fünf-Prozent-Hürde an. Nicht als Koalitionspartner in Frage kommt die AfD - die sich mit einem Ein-Prozent-Plus aus Wahlsiegerin preist.

Noch vor den ersten Hochrechnungen nennt es der Generalsekretär der Bundes-CDU, Mario Czaja, „ausgesprochen unanständig“, wenn SPD, Grüne und Linke „einfach weitermachen“ würden. Aber natürlich weiß er: Noch gibt das Wahlergebnis das her. Kurz vor sieben, bei der zweiten Hochrechnung im ZDF, reicht es für die amtierende Koalition aus SPD, Grünen und den mit leichten Verlusten davonkommenden Linken deutlich, Schwarz-Grün und Schwarz-Rot hätten nur jeweils genau eine Stimme Mehrheit. Und Franziska Giffey sagt im ZDF auf die Frage, ob sie als Regierende aufgebe: „Nein. Das wär’ auch zu früh.“

Schon am Nachmittag übrigens hat der Chef der internationalen Wahlbeobachter des Europarats bescheinigt, „dass alles wirklich gut läuft“. Das sei, findet Vladimir Prebilic, „sehr beruhigend“, auch „für die Demokratie in Deutschland“.

