Die Bilder des Tages

11. Mai: Die Kämpfe zwischen militanten Palästinensern im Gazastreifen und Israels Armee dauern trotz Bemühungen um eine Waffenruhe an. Nach palästinensischen Angaben sind seit Beginn der Kämpfe rund zwei Dutzend Menschen im Gazastreifen ums Leben gekommen, darunter mehrere Frauen und Kinder. Israels Luftwaffe hatte in den vergangenen Tage nach Militärangaben mehr als 150 Ziele im Gazastreifen angegriffen. Als Reaktion feuerten militante Palästinenser nach Angaben der israelischen Armee mehr also 500 Raketen auf Israel ab (Foto). Rund 360 davon überquerten demnach die Grenze. Auch im Großraum Tel Aviv waren mehrfach Sirenen zu hören. Laut Armee sollen im Gazastreifen vier zivile Opfer durch fehlgeleitete Dschihad-Raketen getötet worden sein.

Foto: AFP