Mit einem feierlichen Staatsbegräbnis hat das Vereinigte Königreich seine Queen geehrt. Ein fotografischer Rückblick.

International 16

Begräbnis von Queen Elizabeth II.

Die bewegendsten Momente in Bildern

Mit einem feierlichen Staatsbegräbnis hat das Vereinigte Königreich seine Queen geehrt. Ein fotografischer Rückblick.

16 Foto: AFP

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP

(dpa) - Die Welt nahm Abschied von der Queen: Mit einem königlichen Jahrhundertereignis haben zahlreiche Staatsoberhäupter in einem Trauergottesdienst in der Westminster Abbey und Hunderttausende Menschen auf den Straßen Elizabeth II. am Montag die letzte Ehre erwiesen.

Großherzog und Großherzogin erweisen der Queen die letzte Ehre Das großherzogliche Paar verabschiedete sich in London von Königin Elizabeth II. Hunderte Ehrengäste werden am Montag zur Begräbnisfeier erwartet.

Nach der Ankunft des Sargs der britischen Königin auf Schloss Windsor begann der Aussegnungsgottesdienst für die Monarchin in der St.-Georges-Kapelle. Der Leichenwagen war zuvor von Hunderten Militärangehörigen und Würdenträgern auf der letzten Etappe in das Schloss geleitet worden, begleitet von Dudelsack-Klängen. Im Innenhof hatten sich König Charles III. sowie weitere Mitglieder der Königsfamilie dem Trauerzug angeschlossen. Später sollte Elizabeth II. in einer Seitenkapelle an der Seite ihres im vergangenen Jahres gestorbenen Prinzgemahls Philip sowie ihrer Eltern und Schwester beigesetzt werden.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.