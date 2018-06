Die Auslandsreportage: Südafrikaner rätseln über weiße Townships

Versucht Google Südafrikas Geschichte neu zu schreiben? Oder hat die Suchmaschine einfach nur eine verzerrte Wahrnehmung? Im Internet liefert die Suchmaschine nur noch Bilder von weißen Township-Bewohnern.

Von LW-Korrespondent Markus Schönherr aus Kapstadt

„Welches Südafrika ist das?“, fragten sich einige Beobachter, nachdem Xolisa Dyeshana, ein bekannter Werbefachmann aus Johannesburg, seinen Landsleuten eine Aufgabe mit auf den Weg gegeben hatte: Sucht nach Armensiedlungen in Südafrika und seht euch die Bilder an! Damit sorgte er für hitzige Diskussionen in sozialen Medien.

Denn nach der Auffassung von Google sehen die Townships der Kaprepublik so aus: Kinder in zerlumpten Pullovern, abgemagerte Gestalten, die nach einer gespendeten Suppe greifen, Großvater und Großmutter in einer Wellblechhütte - und ausschließlich alle mit weißer Hautfarbe ...