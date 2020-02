Joe Biden sinkt nach der Schlappe bei den Vorwahlen der Demokraten in Iowa in den Umfragen wie ein Stein. In New Hampshire kämpft der eben noch als Favorit gesetzte Ex-Vizepräsident um sein politisches Überleben.

Die Aura des Verlierers

Von LW-Korrespondent Thomas Spang (zzt. Manchester, New Hampshire) Peter Gallow hält mit seiner Enttäuschung nicht hinter dem Berg. “Ich hätte mir von Joe wirklich mehr erhofft”, sagt der 69-jährige Demokrat über den schwachen vierten Platz Joe Bidens in Iowa und seinen, wie er sagt, “schläfrigen” Wahlkampf. “So wird er Trump nie schlagen”, kritisiert der Rentner aus Londonderry im US-Bundesstaat New Hampshire den Kandidaten, der eben noch in den nationalen Umfragen führte ...