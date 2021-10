Die indigenen Völker erwarten sich deutliche Signale von der UN-Klimakonferenz in Glasgow. Doch das Interesse an einer wirtschaftlichen Ausbeutung der Arktis wächst.

Im Vorfeld der UN-Klimakonferenz

Die Arktis, Spielball der Großmächte

Von Helmut Steuer (Stockholm)

Vielleicht war es die beeindruckende Kulisse in der Disko-Bucht, die den Außenministern der Nordpol-Anrainer Dänemark, Kanada, Norwegen, Russland und den USA den Ernst der Lage vor Augen führte: Dort, wo sich noch bis vor kurzer Zeit gigantische Eisberge auftürmten, dort, wo die Einwohner der Hafenstadt Illulissat ohne Bedenken übers Eis laufen konnten, dort schwimmen jetzt ein paar kleinere Eisberge, Fischkutter, die zuvor viele Monate im Eis festgefroren waren, laufen nun nahezu das ganze Jahr über aus. Es ist die Erderwärmung, deren dramatische Auswirkungen am besten auf Grönland studiert werden können. Auswirkungen, die Begehrlichkeiten geweckt haben.

Denn in der arktischen Region werden enorme Bodenschätze vermutet, und immer mehr Länder haben begierige Blicke auf die arktische Region geworfen. Die Vertreter der Nordpol-Anrainer gaben sich auf jeden Fall einen Ruck und unterzeichneten die sogenannte „Illulissat-Erklärung“, in der sich die Staaten verpflichten, Streitigkeiten über Territorialansprüche durch die Sockelkommission der Vereinten Nationen zu lösen.

Keine richtige Feierlaune

Das war vor 13 Jahren. Damals waren die Anrainer noch kompromisswillig. Heute sieht das anders aus. Und als vor einem Monat das 25-jährige Jubiläum des Arktischen Rates mit Vertretern von acht Staaten und sechs indigenen Völkern in Moskau begangen wurde, wollte keine richtige Feierlaune aufkommen. Denn das Gremium, das in den vergangenen 25 Jahren zumeist unter Ausschluss einer breiten Öffentlichkeit getagt hat, ist plötzlich zum Austragungsort von Konflikten der Großmächte geworden.

Die Staaten rund um den Nordpol liefern sich seit geraumer Zeit ein Wettrennen um die Territorialhoheit. Der Grund für das enorme Interesse an der unwirtlichen Gegend: Neben der geopolitisch deutlich gewachsenen Bedeutung der Region vermuten Experten unter dem bis zu 3.000 Meter dicken Eis mehr als ein Viertel aller weltweiten Ölreserven, etwa 110 Milliarden Barrel Öl. Hinzu kommen vermutlich noch Diamanten, Gold, seltene Erden und andere wertvolle Metalle.

Symbolischer Akt: Mit der Hissung seiner Flagge untermauerte Russland 2007 seinen Anspruch auf einen Teil der Arktis. (Archivfoto) Foto: dpa

Die Flagge am Meeresgrund

Da heißt es für die Nordpolanrainer, frühzeitig Gebietsansprüche zu formulieren. Am medienwirksamsten machte das Russland, als es 2007 eine Forschungsexpedition im U-Boot zum Nordpol schickte und eine russische Flagge am Meeresgrund hisste. Dänemark, die USA, Norwegen und Kanada konterten direkt und schickten eigene Expeditionen ins Polareis. Mittlerweile hat auch das Reich der Mitte äußerst großes Interesse an der mehrere tausend Kilometer von China entfernten Region gezeigt. Peking bezeichnet sich seit drei Jahren als ein „arktisnaher Staat“. Die frappierende Argumentation: China sei eines der Länder in Asien, die dem Polarkreis am nächsten liegen.

Für den Warenhandel ist die Fast-Halbierung der Fahrtzeit von enormer Bedeutung.

Seitdem versucht das Land, seinen Einfluss in der arktischen Region auszubauen. In Grönland ist China bereits am Abbau von Uran und seltenen Erden beteiligt, in Island arbeiten chinesische Unternehmen an der Weiterentwicklung geothermischer Energie.

Vor allem die USA sind zunehmend irritiert über den chinesischen Vormarsch in der Region. Ex-Präsident Donald Trump wollte dem Einhalt gebieten, indem er Grönland ein tatsächlich ernst gemeintes Kaufangebot unterbreitete. Doch die grönländische Regierung lehnte dankend ab – ebenso wie die dänische, unter deren Verwaltung Grönland noch immer steht. Trotz oder wegen der klaren Abfuhr bauen die USA ihren Einfluss in der Region aus. Seit einem Jahr gibt es einen Arktis-Koordinator der US-Regierung. Außerdem überlegt Washington, die vor zwölf Jahren still gelegte Militärbasis in Kevlavik auf Island wieder in Betrieb zu nehmen.

Wachsende Begehrlichkeiten

Die Begehrlichkeiten sind durch den rasanten Klimawandel größer geworden. Denn durch die Polschmelze wird das Eis immer dünner, und die noch vor ein paar Jahren als unerreichbar gewähnten Schätze könnten leichter und wegen des hohen Ölpreises auch rentabler gefördert werden.

Doch nicht nur das schwarze Gold lockt, der Klimawandel und die damit verbundene Eisschmelze macht die gefahrlose Nordost-Passage von Europa nach Asien durch die Barentssee vorbei am Nordpol durch das arktische Packeis und das Beringmeer immer realistischer: Für den Warenhandel ist die Fast-Halbierung der Fahrtzeit von enormer Bedeutung. 2018 unternahm die weltgrößte Containerreederei Maersk aus Dänemark mit der „Venta Maersk“ einen ersten erfolgreichen Versuch.

Vertreter der indigenen Völker in der Region, vor allem der Inuit und der Sami, sehen den Wettlauf um eine Vormachtstellung in der Region sehr kritisch. Zwar würden sie wirtschaftlich vermutlich profitieren, doch noch wichtiger ist für sie die Angst vor einer weiteren Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen durch den Klimawandel. Deshalb erhoffen sie sich deutliche Signale von der Weltklimakonferenz COP26 in Glasgow.

Wettlauf zum Nordpol gefürchtet

Ein Wettlauf zum Nordpol müsse unter allen Umständen verhindert werden, fordert vor allem Dänemark, das mit dem unter seiner Verwaltung stehenden Grönland eines der größten Arktisländer ist. Einigkeit herrscht darüber, dass jedem der Nordpol-Anrainer eine eigene Wirtschaftszone vor der eigenen Küste zufällt. Angesichts der Hoffnung auf riesige Vorkommen von Bodenschätzen reicht das den Ländern aber nicht. So macht Russland ein Riesengebiet von mehr als einer Million Quadratkilometer für sich geltend. Es sei die Verlängerung des so genannten Lomonossow-Rückens, der nach Moskauer Lesart von der eigenen Küste bis in die Polarregion reicht. Die anderen Länder haben mit eigenen Expeditionen gezeigt, dass auch sie durch geologische Formationen mit Grönland verbunden sind.

Geopolitisch ist die Arktis-Region immer wichtiger geworden. So baut Russland seit geraumer Zeit seine militärische Präsenz in der Arktis aus. Im vergangenen Jahr präsentierte Präsident Putin die „Nationale Arktis-Strategie“, in der die große wirtschaftliche und geopolitische Bedeutung der Region für Russland beschrieben wird. Häufige Manöver in der Region untermauern den russischen Machtanspruch.

Die Sockelkommission der Vereinten Nationen ist von Dänemark, Norwegen, Kanada und Russland beauftragt worden, die Territorialansprüche zu untersuchen. Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen. Die USA haben momentan eine schwache Verhandlungsposition, da sie noch nicht einmal die UN-Seerechtskonvention unterzeichnet haben. Das ist aber eine Voraussetzung für die Prüfung eigener Hoheitsgebiete vor der Sockelkommission. Angesichts der Reichtümer in der Arktis wird der politische Druck in den USA größer, die rechtlichen Voraussetzungen für eigene Territorialansprüche zu schaffen.

