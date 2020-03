Die Antwort der Rechtspopulisten Osteuropas auf die Corona-Krise

Rechtspopulisten in Ungarn, Tschechien und der Slowakei versuchen die Corona-Krise zu ihrem Vorteil zu nutzen. Europäische Grundwerte spielen dabei keine Rolle.

Von LW-Korrespondent Stefan Schocher (Wien)

Kann Viktor Orbàn nun alleine regieren? Was Ungarns Regierungschef am Montag im Parlament in Budapest beschließen ließ, würde man abseits der Corona-Krise als das Fundament für eine Alleinherrschaft auf Lebenszeit bezeichnen. Viele Staaten Europas gleichen derzeit autoritären Systemen – auf Zeit, wohlgemerkt.

In Ungarn wächst die Angst vor totalitären Zügen

Und das genau unterscheidet Ungarn vom Rest Europas: Denn laut dem Vorschlag bestimmt Orbàn, wann die Gefahr vorüber ist – und nur er ...