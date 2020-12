Die Analyse: Was Israels Geheimdienst Mossad antreibt

Die Tötung des iranischen Atomphysiker Mohsen Fakhrizadeh geht wohl auf den Mossad zurück. Doch was treibt den israelischen Geheimdienst an? Und wie wirkt sich dessen Arbeit auf Joe Biden aus?

Von Pierre Heumann (Tel Aviv)

Es war Freitag Nachmittag. Im Iran ein Ruhetag. Mohsen Fakhrizadeh, die zentrale Figur im militärischen Atomprogramm der Islamischen Republik, hatte am 27. November soeben seinen Lunch bei den Schwiegereltern beendet, die in Absard leben, einem Städtchen mit rund 10.000 Einwohnern, das bei der Elite des Landes sehr beliebt ist. Jetzt war Fakhrizadeh unterwegs in die 70 Kilometer entfernte Hauptstadt, zum Forschungsinstitut des Verteidigungsministeriums.

Weil er seit Jahren zu den Top-Zielen des Mossad gehörte, sorgte ein Konvoi mit drei Autos und mehreren Bewaffneten für seinen Schutz ...