Die 4-Millionen-Euro-Goldmünze

Weltweite Berühmtheit hat der "Big Maple Leaf" durch einen Raubüberfall in Deutschland erlangt. LW-Korrespondent Gerd Braune nimmt Sie mit an den Ort ihrer Herstellung.

Weltweite Berühmtheit hat der "Big Maple Leaf" durch einen Raubüberfall in Deutschland erlangt. LW-Korrespondent Gerd Braune nimmt Sie mit an den Ort ihrer Herstellung.

Von LW-Korrespondent Gerd Braune (Ottawa)

Kanadas „Maple Leaf“-Goldmünze ist eine der bekanntesten Anlagemünzen, beliebt bei Investoren in aller Welt. Hergestellt wird die Münze mit einem Gewicht von einer Feinunze in der „Royal Canadian Mint“ in Kanadas Hauptstadt Ottawa.

Die Münzprägeanstalt ist auch die Geburtsstätte des „Big Maple Leaf“, der 100 Kilogramm schweren Goldmünze mit einem Nominalwert von einer Million Can-Dollar ...