Dicke Luft in London

Teuer aber sauber: Seit Montag müssen Fahrer, die in der Londoner Innenstadt unterwegs sind, tiefer in die Tasche greifen.

(dpa/SC) - Autofahren in London ist seit Montag für viele noch einmal teurer geworden: In der Innenstadt müssen Fahrer älterer Autos von nun an eine neue Umweltmaut in Höhe von 12,50 Pfund pro Tag zahlen. Die britische Hauptstadt kassiert die umgerechnet etwa 14,50 Euro zusätzlich zur bereits bestehenden Stauabgabe von rund 13,35 Euro. Mit der Einführung der „Ultra Low Emission Zone“ solle die Luftqualität in der Londoner City verbessert werden, teilte die Nahverkehrsbehörde Transport for London auf ihrer Internetseite mit.

„Der Straßenverkehr ist die größte Quelle für die gesundheitsschädlichen Emissionen in London“, so die Behörde. „Deshalb handeln wir, um unsere gefährlich belastete Luft zu säubern und die öffentliche Gesundheit zu verbessern.“ Die neue Gebühr werde täglich und rund um die Uhr erhoben.



Die neue Umweltmaut für die Innenstadt gelte für alle Autos, die nicht den von der Behörde definierten Standards entsprechen: Dieselautos dürfen demnach nicht älter als etwa vier Jahre sein und müssen die Euro-6-Norm erfüllen. Benziner müssen rund 13 Jahre oder jünger sein und Euro-4-Norm schaffen. Ausgenommen sind die schwarzen Londoner Taxis. Die neue Umweltzone soll zunächst deckungsgleich mit der seit 2003 bestehenden Stauabgabe („Congestion Charge“) für die Innenstadt sein, später aber laut Medienberichten ausgeweitet werden.

London ist allerdings nicht die einzige Metropole, die mit einer Umweltmaut gegen übermäßige Emissionen im Stadtzentrum vorgeht.

Eine Umweltmaut wird innerhalb der nächsten Jahre auch im Beton-Dschungel New Yorks eingeführt. Foto: Pixabay

Ende März kündigte die Stadt New York an, in seiner staugeplagten City eine Fahrzeug-Maut einführen zu wollen. Das elektronische Abgabesystem für den unteren Teil Manhattans ist einer der Beschlüsse, die die Regierung des Bundesstaates New York in ihrem Haushaltsplan verabschiedete.

Für die Fahrt im unteren Teil der City-Insel sollen Fahrer eine Gebühr bezahlen - ab wann und wie viel genau, steht noch nicht fest. Nach Angaben der „New York Times“ ist mit der Einführung der Maut nicht vor 2021 zu rechnen. Für eine Autofahrt zwischen der 60. Straße unterhalb des Central Parks und dem Battery Park am unteren Inselzipfel könnten dann mehr als 10 US-Dollar (8,90 Euro) anfallen.



Das eingenommene Geld soll laut dem Plan in den öffentlichen Nah- und Regionalverkehr fließen. Ebenfalls im Haushalt beschlossen wurden weitere Millioneninvestitionen in das U-Bahn-System der Stadt, aber auch unter anderem eine Steuer auf den Verkauf von Luxus-Wohnungen sowie ein Verbot von Plastiktüten im Einzelhandel.