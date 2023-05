Cem Özdemir ist sauer auf Deutschtürken, die Autokorsos für Erdogan abhalten. Das führt zu einer Debatte, an der auch Jean Asselborn mitmischt.

Deutschland und die Türken

Deutschtürken wegen Autokorsos für Erdogan in der Kritik

Cornelie BARTHELME Cem Özdemir ist sauer auf Deutschtürken, die Autokorsos für Erdogan abhalten. Das führt zu einer Debatte, an der auch Jean Asselborn mitmischt.

Von Cornelie Barthelme (Berlin)

Vielleicht wäre es gut gewesen, der „Deutschlandfunk“ hätte Can Dündar gefragt, den türkischen Schriftsteller und Journalisten im Berliner Exil. Dienstag früh, das Thema des Morgens ist immer noch die Präsidentenwahl in der Türkei und Recep Tayyip Erdogans knapper Sieg. Seit am Sonntag Cem Özdemir – Bundesernährungsminister mit grünem Parteibuch und türkischen Wurzeln – drei unüberlesbar zornige Tweets abgesetzt hat, in denen er Erdogan-Wählern aus Deutschland vorwirft, einen Autokraten zu feiern, „ohne für die Folgen ihrer Wahl einstehen zu müssen“: Seitdem ist eine alte Diskussion neu aufgebrochen. Die genau genommen aus sehr vielen Fragen besteht — und sehr wenigen Antworten.

Warum muten Menschen, die die Freiheit einer Demokratie genießen, anderen die Anstrengungen und Gefahren einer Autokratie zu? Wer ist daran schuld? Und was läuft schief, dass es nicht gelingt, das zu ändern?

„Darüber wird zu reden sein!“, hat der zornige Özdemir am Sonntag getwittert. Am Dienstag kurz nach sieben also gibt ihm der „Deutschlandfunk“ Gelegenheit. Die Fakten: Etwa die Hälfte der Türkinnen und Türken in Deutschland ist wählen gegangen — und 67 Prozent haben sich für Erdogan entschieden; 15 mehr als in der Gesamtwählerschaft. Danach hat es in vielen großen Städten Autokorsos von Feiernden gegeben. Auch in Berlin — wo Erdogan verloren hat, mit knapp 50 Prozent.

Dämonisierung der Erdogan-Anhänger

„Absage an unsere pluralistische Gesellschaft“, hat Özdemir die Korsos genannt. Die ebenfalls türkischstämmige CDU-Bundestagsabgeordnete Serap Güler rügt diese Kritik an den Feiernden: „Das geht mir zu weit.“ Denn: „Ich würd’ ihnen eher Minderwertigkeitskomplexe als eine antidemokratische Gesinnung unterstellen.“ Viele Türken empfänden „jegliche Kritik als Bashing“, sagt Güler. „Und wenn wir ehrlich sind, ist die eine oder andere ja auch überzogen.“

Ich würd’ ihnen eher Minderwertigkeitskomplexe als eine antidemokratische Gesinnung unterstellen. Serap Güler, CDU-Bundestagsabgeordnete

Özdemir hält seine für absolut berechtigt. „Nichts davon hab’ ich zurückzunehmen.“ Allerdings sagt er auch, dass die deutsche Politik den Türken in Deutschland, gerade den jungen, aufmerksamer und offener entgegenkommen müsse - etwa durch eine Staatsbürgerschaft qua Geburt.

Ähnlich argumentiert Yunus Uluzoy, Experte für Migration und Integration am Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen; nirgendwo in Deutschland leben so viele Menschen mit türkischen Wurzeln wie im Ruhrgebiet. Uluzoy warnt vor einer „Dämonisierung der Erdogan-Anhänger“. Wer sich um Verständnis bemühe, müsse zuallererst begreifen: „Die Türken in Deutschland sind eine Abbildung Zentralanatoliens mit der Ausnahme der ägäischen Region und des Großraums Istanbul.“

Konservativ-religiöse Einwanderer

Anders als in die klassischen Einwanderungsländer Großbritannien, Kanada, USA seien nach Deutschland nicht die Hochqualifizierten gekommen - sondern Menschen, „die konservativ-religiös verortet waren“. Die sehnten sich bis heute nach Sicherheit und Stabilität — „das Ganze verpackt mit Nationalpathos, Religiosität und Personenkult“. Und fänden all das in Erdogan. Ihn zu wählen und damit, wie sie glaubten, „eine bessere Türkei“, verschaffe ihnen „eine Art emotionale Befriedigung“.

Wie Özdemir und wie Güler thematisiert auch Uluzoy Integrationsdefizite — die Erdogan für sich ausnütze. Selbst junge Leute und Kinder, die dritte und vierte Generation, erlebten, „dass ihre Andersartigkeit immer thematisiert wird und keinen Wert besitzt“. Wenn nach den Berliner Krawallen in der jüngsten Silvesternacht sofort nach den Vornamen der Randalierer gefragt werde — der Christdemokrat Kai Wegner, der das tat, ist inzwischen Regierender Bürgermeister —, dann laute die Botschaft: „Sobald ihr eine kleine Verfehlung macht, gehört ihr nicht dazu.“ Uluzoys Hinweis an die Mehrheitsgesellschaft: „Das machen wir nicht bei Klaus und Maria.“

Wenn Deutschland alle Türkischstämmigen für die freiheitliche Demokratie gewinnen wolle, dann „müssen wir ihnen das Gefühl vermitteln, sie sind Teil Deutschlands“. Staatsbürgerschaft und Wahlrecht seien „ein guter Weg dorthin“. Auch Uluzoy rät, sich mehr mit den Verhältnissen in Deutschland zu beschäftigen und weniger mit Erdogan.

Eine erfrischende Deutlichkeit

Für die Politik, vorneweg für den Kanzler, gilt das natürlich nicht. Anders als Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der nach Ankara ein sehr kühles Telegramm sandte, hat Olaf Scholz mit Erdogan telefoniert. „Beide waren sich einig“, teilt Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Montag mit, „die Zusammenarbeit zwischen beiden Regierungen mit frischem Elan anzugehen.“ Das und die nächsten fünf Jahre Erdogan kommentiert Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn, kurz nach Özdemir im „Deutschlandfunk“, lakonisch: „Man muss mit denen arbeiten, die da sind.“ Und dann charakterisiert er Erdogan so: „Ein Stück Trump: mit diesem überdrehten Nationalismus. Auch ein Stück Putin: die Hetze gegen LGBT-Menschen, um den Niedergang des Westens zu beschwören. Und auch ein Stück Orbán: von der EU profitieren und gegen sie hetzen. Das ist die Realität.“

Ein Stück Trump: mit diesem überdrehten Nationalismus. Jean Asselborn über Erdogan

Für deutsche Ohren ist das von erfrischender Deutlichkeit; kein Regierungspolitiker hier redet so. Und keiner würde Scholz’ Einladung an Erdogan nach Berlin kommentieren wie Asselborn: „Er hat ihn nicht eingeladen, um ihm aus dem Koran vorzulesen, sondern um ihm die europäische Sicht, vor allem, was die Rechtsstaatlichkeit angeht, klarzumachen.“

Can Dündar, der türkische Schriftsteller und Journalist im Berliner Exil, schreibt Dienstag früh für den „Tagesspiegel“ auf all die Fragen zum Sieg Erdogans: „Es gibt keine einfache Antwort darauf.“ Und gibt dann doch selbst eine: „Erdogan ist es gelungen, jenen Menschen, die sich in Deutschland seit Jahren ausgegrenzt fühlen, Selbstvertrauen zu geben.“

