Hat Deutschland bei der Bestellung von Vakzinen geschlafen? Angela Merkel und Jens Spahn stehen in Sachen Impforganisation in der Kritik - und reichen sie an die EU weiter.

International 3 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Deutschlands Regierung wegen Impfbestellungen in der Kritik

Hat Deutschland bei der Bestellung von Vakzinen geschlafen? Angela Merkel und Jens Spahn stehen in Sachen Impforganisation in der Kritik - und reichen sie an die EU weiter.

Von Cornelie Barthelme (Berlin)

Irgendwer muss jetzt schuld sein. Die Kanzlerin, der Bundesgesundheitsminister, vor gut einer Woche hat Deutschland begonnen, gegen die Covid-19-Pandemie mit Impfungen anzukämpfen. Nun ist klar: Dass es hier und da „ruckeln“ würde - wie Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) prophezeit hatte - war keine ganz zutreffende Prognose. In Wirklichkeit klemmt es an vielen Orten und Stellen. Und ziemlich heftig. Am vierten Tag des Jahres 2021 - und neunten des Impfens - sind laut Bundesgesundheitsministerium von den bislang ausgelieferten 1,3 Millionen Dosen des Biontech-Pfizer-Vakzins 265 ...