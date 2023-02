Im Podcast erläutert Cornelie Barthelme, warum es zum schlechten Abschneiden der SPD in Berlin kam - und wie es nun weitergeht.

Deutschlandkorrespondentin Barthelme über die Berlin-Wahl

Michael MERTEN Im Podcast erläutert Cornelie Barthelme, warum es zum schlechten Abschneiden der SPD in Berlin kam - und wie es nun weitergeht.

Das Land Berlin hat seine Landtagswahl vom Herbst 2021 wiederholen müssen. Doch anders als damals konnte die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey am 12. Februar nicht mehr triumphieren: Nach mehr als zwei Jahrzehnten an der Spitze stürzte ihre SPD auf den zweiten Platz ab. Die CDU triumphierte, doch ob sie auch eine Koalition bilden kann, ist noch unklar.

Cornelie Barthelme, die Deutschlandkorrespondentin des Luxemburger Wort, spricht mit LW-Redakteur Michael Merten über die Ursachen für das schlechte Abschneiden der SPD. „Es war absehbar - nicht nur an den Umfragen“, sagt Barthelme und betont: „Es war einfach auch an der Stimmung absehbar.“ Egal, mit dem sie sich in den vergangenen Wochen unterhalten habe, sei sie immer mit dieser Aussage konfrontiert worden: „Ich hab' so die Faxen dicke davon, dass diese Stadt nicht funktioniert, dass hier überhaupt nichts klappt.“

Zudem geht Barthelme auf mögliche Koalitionsoptionen und die bundespolitischen Folgen der Landtagswahl ein, bei der die FDP an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterte.



