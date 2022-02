In Deutschland könnten alle tiefgreifenderen Corona-Restriktionen bis Ende März fallen. Dafür gebe es einen ersten Entwurf.

Bis Ende März

Deutschland will "tiefgreifende Schutzmaßnahmen" aufheben

In Deutschland könnten alle tiefgreifenderen Corona-Restriktionen bis Ende März fallen. Dafür gebe es einen ersten Entwurf.

(jwi) - In Deutschland könnten alle tiefgreifenderen Schutzmaßnahmen bis Ende März fallen. Für die Videoschaltkonferenz des Bundeskanzlers Olaf Scholz mit den Regierungschefs der Länder am Mittwoch gebe es laut „Spiegel“ nämlich einen ersten Entwurf, welcher Lockerungen vorsieht.

Warum sich Olaf Scholz in den USA wegen der Pipeline windet Auch neben einem professionell freundlichen Joe Biden kommt Olaf Scholz nicht aus der Defensive. Dabei geben Moderatoren ihr Bestes.

„Der Bundeskanzler und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder stimmen darin überein, dass die derzeit geltenden Infektionsschutzmaßnahmen nunmehr verantwortungsbewusst und in kontrollierten Schritten zurückgefahren werden sollen“, heißt es in dem Papier, das aus dem Kanzleramt an die Länder geschickt wurde und dem „Spiegel“ vorliegt. Oft wird das Dokument allerdings noch überarbeitet, bis es zum endgültigen Beschluss kommt.



Dem Papier zufolge sollen so viele Beschränkungen zurückgenommen werden. So werde die verpflichtende Homeoffice-Regelung abgeschafft. In der Gastronomie soll wieder die 3G-Regelung gelten und es sollen künftig mehr als zehn Personen, die geimpft oder genesen sind, zusammenkommen können.



Danach soll es nur noch kleinere Maßnahmen geben, dazu gehört etwa die Maskenpflicht in der Bahn, im Bus oder in Innenräumen.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.