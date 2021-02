In Mittel- und Norddeutschland haben Räumdienste und Helfer wegen des Wintereinbruchs alle Hände voll zu tun. Das Winterwetter hat aber auch seine schönen Seiten.

Deutschland versinkt im Eis- und Schneechaos

Deutschland ist wettertechnisch in zwei geteilt. Zwischen Nord und Süd gibt es große Temperaturunterschiede. In Süddeutschland legt sich Saharastaub nieder. Im nördlichen und mittleren Teil Deutschlands sowie an der Küste schneit es stark. Dort sinken die Temperaturen gebietsweise vor allem nachts bis unter minus 10 Grad ab. Eisregen sorgt für spiegelglatte Straßen.

Die Winter- und Räumdienste haben alle Hände voll zu tun, um Straßen und Zuggleise von Schnee und Eis zu befreien und im Schnee steckengebliebene Fahrzeuge abzuschleppen.

28 Das Winterwetter hat den Norden und die Mitte Deutschlands fest im Griff. Schnee und Eis sorgen für massive Verkehrsprobleme, manche haben aber auch ihren Spaß daran. Fotos. DPA

Die Menschen nutzen den wochenendlichen Wintereinbruch aber auch zum Spazierengehen, Schlitten- und Skifahren. Surfer und Kiter scheuen die Kälte des Wassers nicht und haben ihren Spaß bei Böen von 47 Knoten und mehr.



