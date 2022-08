Maske tragen? Das muss man kaum noch irgendwo in Zügen - außer in Deutschland. Auch in Sachen Impfung macht Berlin Druck. Das ist nicht gut.

Leitartikel International 2 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Maskenpflicht und Impfungen

Deutschland übertreibt es in Sachen Corona

Michael MERTEN Maske tragen? Das muss man kaum noch irgendwo in Zügen - außer in Deutschland. Auch in Sachen Impfung macht Berlin Druck. Das ist nicht gut.