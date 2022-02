Der alte Bundespräsident ist auch der neue: im ersten Wahlgang erhielt Steinmeier 1.045 von 1.425 gültigen Stimmen.

Deutschland: Steinmeier wiedergewählt

Der alte Bundespräsident ist auch der neue: im ersten Wahlgang erhielt Steinmeier 1.045 von 1.425 gültigen Stimmen.

(KNA) - Der bisherige deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) ist am Sonntag für eine zweite Amtszeit gewählt worden.

Der 66-Jährige erhielt in der Bundesversammlung in Berlin im ersten Wahlgang 1.045 von 1.425 gültigen Stimmen. Das gab Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) bekannt.



Die Wahl fand wegen der Corona-Pandemie nicht im Plenarsaal des Reichstagsgebäudes, sondern im gegenüberliegenden Paul-Löbe-Haus statt. SPD, FDP, Grüne Union hatten Steinmeier vorab ihre Unterstützung zugesagt. Der überzeugte Protestant hatte bereits im Mai sein Interesse an einer weiteren Amtszeit als Staatsoberhaupt bekundet.

Als Mitbewerber hatte die AfD den Ökonomen und Publizisten Max Otte nominiert, der auf 140 Stimmen kam. Der Kandidat der Linkspartei, der Mainzer Mediziner Gerhard Trabert, bekam 96 Stimmen, und die von den Freien Wählern nominierte Astrophysikerin Stefanie Gebauer 58 Stimmen. Insgesamt zwölf Stimmen waren ungültig, zudem gab es 86 Enthaltungen.

Die Bundesversammlung besteht aus den von den Volksvertretungen der 16 Bundesländer bestimmten 736 Delegierten und ebenso vielen Mitgliedern des Bundestages. Sie tritt in der Regel alle fünf Jahre zusammen.

Akzente der ersten Amtszeit

In seiner ersten Amtszeit hatte der 66-Jährige wichtige Akzente gesetzt: Von Beginn an legte er einen Schwerpunkt seines Engagements darauf, Risse in der Gesellschaft zu kitten. Er lud Menschen aus unterschiedlichen Bereichen zu gemeinsamen Gesprächen in das Schloss Bellevue. Seit der Corona-Krise setzt er auf Streaming-Formate über die Sozialen Medien und spricht etwa via Instagram mit Pflegekräften, Ärzten, Menschen mit Behinderungen oder Studierenden.

Vor seiner Zeit als Staatsoberhaupt war Steinmeier unter anderem Außenminister. Zweimal war der aus dem ostwestfälischen Lippe stammende SPD-Mann Chef im Auswärtigen Amt, beide Male in einer großen Koalition unter Führung der einstigen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) - einmal von 2005 bis 2009 sowie von 2013 bis zum Wechsel ins Schloss Bellevue im Jahr 2017. Seine Frau Elke Büdenbender hat bereits angekündigt, dass sie in einer zweiten Amtszeit wieder als Verwaltungsrichterin in Berlin arbeitete möchte.

