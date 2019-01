Wohnadressen, Handynummern, Briefe: All dies und mehr hat ein unbekannter Angreifer ins Netz gestellt. Experten in Mainz und Saarbrücken sind an den Ermittlungen beteiligt.

Deutschland: Private Daten von vielen Politikern veröffentlicht

(dpa/lrs) - Über das Twitter-Konto eines Unbekannten sind bundesweit private Daten von Personen des öffentlichen Lebens im Internet veröffentlicht worden. Betroffen sind auch viele Politiker in Rheinland-Pfalz und im Saarland, wie die Landeskriminalämter beider Bundesländer mitteilten. Bislang gebe es keine Erkenntnisse, wie der Online-Angriff erfolgt sei, um an die persönlichen Daten zu gelangen. Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren, dabei stehe das LKA in enger Verbindung mit dem Bundeskriminalamt (BKA).

Betroffen sind in Rheinland-Pfalz auch die Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), weitere Kabinettsmitglieder, die CDU-Landesvorsitzende Julia Klöckner und Landtagsabgeordnete. In langen Listen wurden Privatadressen und Mobiltelefonnummern geleakt, also an die Öffentlichkeit gebracht, zum Teil aber auch Dokumente wie Briefe.

Es seien Daten von insgesamt 38 Abgeordneten der SPD sowie Abgeordneten anderer Fraktionen geleakt worden, teilte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Martin Haller, mit. Diese seien umgehend informiert worden. Bei den gehackten Daten handle es sich überwiegend um nicht öffentlich zugängliche Informationen wie private Telefonnummern und Adressen. Weitere sensible Informationen oder Dokumente seien in den allermeisten Fällen nicht veröffentlicht worden. Aber „vereinzelt haben sich die Hacker auch Zugriff auf private Nachrichten verschafft“. Haller kündigte an, den Vorgang zusammen mit den Koalitionspartnern FDP und Grüne auf die Tagesordnung des Innenausschusses im Landtag zu bringen.

Der politische Geschäftsführer der CDU Rheinland-Pfalz, Jan Zimmer, sagte, bei den den Daten zur Landesvorsitzenden Klöckner handle es sich nach ihren Angaben „um alte bzw. fehlerhafte Kontaktdaten“. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) prüft derzeit alle Fälle. Der rheinland-pfälzische Bundestagsabgeordnete Patrick Schnieder (CDU) erklärte: „Wir stehen in Kontakt mit der Bundestagsverwaltung, die wiederum mit den Sicherheitsbehörden zusammenarbeitet. Wir drängen auf eine rasche Aufklärung.“ Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) wertete die Attacke als „schwerwiegenden Angriff“: „Die Urheber wollen Vertrauen in unsere Demokratie und ihre Institutionen beschädigen.“

Was noch unklar ist Völlig unklar ist, wer hinter dem Angriff steckt. Der Inhaber des genannten Accounts beschreibt sich auf Twitter selbst mit Begriffen wie Security Researching, Künstler, Satire und Ironie. Sein Blog wurde inzwischen entfernt, die Daten wurden aber - möglicherweise als Sicherung - auch auf anderen Seiten hochgeladen, wo sie am Freitagmittag noch abrufbar waren.

Welche Motivation der oder die Urheber hatten, ist ebenfalls offen. Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) geht davon aus, dass sie das Vertrauen „in unsere Demokratie und ihre Institutionen beschädigen“ wollten.

Ob die Opfer gezielt ausgewählt wurden, ist nicht bekannt. Einiges deutet darauf hin - zum Beispiel, dass im Showbusiness viele Satiriker darunter sind.

Unklar ist ebenfalls, wie die Urheber an die Daten kamen. Nach dpa-Informationen hält man es auch für möglich, dass jemand, der durch seine Tätigkeit Zugang zu sensiblen Daten hat, diese online gestellt haben könnte. Ein möglicher Angriffspunkt ist das Netz des Bundestags. Dass auch die Daten der Prominenten, Musiker und Moderatoren hierher stammen könnten, scheint unwahrscheinlich.

Die Ermittler haben noch keine sicheren Erkenntnisse, ob es sich bei dem Angriff um einen Hack handelt oder ein Leak die Ursache war. Bei einem Hack werden Sicherheitsvorkehrungen von Systemen - etwa ein E-Mail-Server - umgangen. Dadurch können die Angreifer das System kontrollieren und auf sensible Daten zugreifen. Im Fall eines Leaks sammelt ein Insider illegal Daten und veröffentlicht sie.



Der Inhaber des Twitter-Accounts veröffentlicht die Daten in Listen, die nach Parteimitgliedschaft geordnet waren. Mit Abstand die meisten Einträge gab es auf der CDU-Liste. Die AfD-Fraktion ist die einzige im Bundestag, zu der keine eigene Liste veröffentlicht wurde. Am Freitag wurde der Twitter-Account gesperrt.



Die längste Liste mit bundesweiten Daten ist die der CDU/CSU mit 410 Namen, auf der SPD-Liste sind Daten von 230 Politikern veröffentlicht. Außerdem sind 106 Grünen-Politiker betroffen, 91 Linken-Politiker und 28 FDP-Politiker. In den allermeisten Fällen wurden lediglich Telefonnummern veröffentlicht, häufig auch Personalausweis-Kopien, Briefe an die eigene Partei oder interne Bewerbungsschreiben. Besonders viele persönliche Informationen wurden von Grünen-Chef Robert Habeck veröffentlicht, große Datenmengen gibt es auch von Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz.