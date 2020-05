Ab Samstag will Deutschland an den Grenzen mit seinen Nachbarstaaten weniger streng kontrollieren. Vor allem an den Übergängen mit Luxemburg gibt es Erleichterungen – die stationären Kontrollen werden aufgehoben.

Deutschland öffnet alle Grenzübergänge zu Luxemburg

Ab Samstag will Deutschland an den Grenzen mit seinen Nachbarstaaten weniger streng kontrollieren. Vor allem an den Übergängen mit Luxemburg gibt es Erleichterungen – die stationären Kontrollen werden aufgehoben.

(dpa/jt/art) - Gute Nachrichten für die Menschen in der Grenzregion: Von diesem Samstag an sollen die Kontrollen an der Grenze von Luxemburg mit Deutschland wieder aufgehoben werden. Das verlautete am Mittwoch nach einer Sitzung der deutschen Bundesregierung in Berlin. Sämtliche Übergänge – auch kleinere – entlang von Our, Mosel und Sauer sollen demnach wieder geöffnet werden.

Wie die LW-Deutschlandkorrespondentin Cornelie Barthelme aus der Pressekonferenz von Bundesinnenminister Horst Seehofer berichtet, ist Luxemburg das einzige deutsche Nachbarland, an dessen Grenzen die Kontrollen ab Samstag beendet werden sollen. An den Grenzübergängen zu Frankreich, zur Schweiz und zu Österreich werden die Kontrollen ab dem 16. Mai von "systematisch" auf "stichprobenartig" gelockert, bleiben aber bis mindestens 14. Juni erhalten.

Auf die Frage des "Luxemburger Wort" an Seehofer, ob die Ausnahmeregelung für Luxemburg eine Reaktion auf das von Premierminister Bettel und Ex-EU-Kommissionspräsident Juncker geäußerte Unverständnis für die Grenzschließung ist, sagte Seehofer: "Es ist Junckers Recht, dazu eine Meinung zu haben - aber meine Verantwortung ist es, die Bevölkerung zu schützen." Und weiter: "Es ist kein Eingeständnis von irgendetwas."



Asselborn: "Konkrete Erleichterungen"

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn begrüßt die Entscheidung der deutschen Bundesregierung. Der grenzüberschreitende Verkehr werde in Kürze wieder an sämtlichen Übergangsstellen zugelassen sowie die systematischen Grenzkontrollen zwischen Deutschland und Luxemburg beendet. "Diese Entscheidung wird nicht nur konkrete Erleichterungen für die Bürger und Unternehmen beiderseits der Grenze bringen, sondern ist auch ein wichtiges Signal hinsichtlich einer schrittweisen Wiederinkraftsetzung des Schengener Abkommens“, so Jean Asselborn.

Er hofft, dass der Beschluss in Berlin "das Vertrauen der Bürger in offene Grenzen in unserer europäischen Modellregion" wieder aufbaut und die "schwierige Situation" entlang der Grenzen entschärfe. Luxemburg hatte sich seit Beginn der Krise bei der Bundesregierung für eine Aufhebung der eingeführten Maßnahmen eingesetzt. Auch aus Deutschland wurden zuletzt immer mehr Rufe nach einer Rückkehr zu offenen Grenzen laut.

Die konkrete Umsetzung der neuen Regelung scheint indes noch nicht ganz klar sein. "Sowohl in Luxemburg als auch in Deutschland gelten weiterhin eine Reihe von Einschränkungen im Rahmen der Pandemiebekämpfung, die es zu respektieren gilt", unterstrich Minister Asselborn. Beide Länder müssten nun eine gemeinsame Vorgehensweise ausarbeiten.

Die Schließung der Grenze zwischen Luxemburg und Deutschland (im Bild: Echternacherbrück) sorgt seit Tagen für Unmut entlang von Sauer, Mosel und Our. Foto: Harald Tittel/dpa

Deutschlands Innenminister Horst Seehofer hatte in den vergangenen Tagen mit seinen Amtskollegen in den Anrainerstaaten sowie mit den Ministerpräsidenten der deutschen Grenz-Bundesländer über die Details einer schrittweisen Rückkehr von stationären Kontrollen zur normalen Überwachung der Grenzen im 30-Kilometer-Bereich beraten.

Die Kontrollen an den Grenzen zu der Schweiz, Dänemark, Luxemburg, Frankreich und Österreich waren am 16. März eingeführt worden, um das Infektionsgeschehen in Deutschland einzudämmen. Die bisherigen Grenzkontrollen sind bis Freitag, den 15. Mai, befristet.

Alle Grenzübergänge sollen wieder öffnen

Seit Mitte März darf nach Deutschland nur noch einreisen, wer einen „triftigen Grund“ dafür geltend machen kann - etwa Berufspendler, Angehörige medizinischer Berufe oder EU-Bürger, die auf dem Weg in ihr Heimatland sind. Auch die Pflege von Angehörigen und andere familiäre Gründe konnten zum Teil geltend gemacht werden.

Wie das Bundesministerium weiter mitteilte, dürfen ab Samstag wieder alle Grenzübergänge genutzt werden. In den vergangenen Wochen waren nur einige größere Verkehrswege für den Grenzübertritt geöffnet. Dies hatte vielerorts zu Staus und Umwegen für Berufspendler geführt. Die Bundespolizei soll künftig nur noch „flexibel und risikobasiert“ kontrollieren, „nicht so systematisch wie bisher“.

An diesem Mittwoch wollte auch die EU-Kommission einen Plan für eine vorsichtige Öffnung der Binnengrenzen in Europa vorlegen. Nach einem Entwurf sollen die Kontrollen auch europaweit nach und nach aufgehoben werden. Bis zum 14. Juni gilt aktuell noch eine weltweite Reisewarnung des Auswärtigen Amtes. Danach sollen Deutsche grundsätzlich auf Urlaubsreisen im Ausland verzichten - auch weil eine Rückreise wegen neu verhängter Corona-Maßnahmen sehr schwierig werden kann.

