Immer wieder bekommen Politiker Morddrohungen - eine konkrete Todesdrohung haben nun die Grünen-Politiker Cem Özdemir und Claudia Roth erhalten.

Deutschland: Morddrohungen gegen Grünen-Politiker Özdemir und Roth

(dpa) - Nach den Morddrohungen gegen die Grünen-Politiker Cem Özdemir und Claudia Roth in Deutschland fordern Politiker mehrerer Parteien eine schnelle Umsetzung des Regierungsplans gegen Hass und Rechtsextremismus.

Die Zeitungen der Funke-Mediengruppe hatten berichtet, dass der Grünen-Politiker Cem Özdemir als erster Name auf einer Todesliste stehe. Das habe Ende Oktober eine Gruppe namens „Atomwaffen Division Deutschland“ in einer E-Mail an das Büro des türkischstämmigen Bundestagsabgeordneten Özdemir geschrieben.

Die Zeitungen der Funke-Mediengruppe zitieren aus der ihnen vorliegenden Mail: „Zurzeit sind wir am Planen wie und wann wir Sie hinrichten werden, bei der nächsten öffentlichen Kundgebung? Oder werden sie von uns vor ihrem Wohnort abfangen.“Der Bundestagsvizepräsidentin Roth drohten sie, sie sei auf Platz zwei.

Die beiden Chefs der Partei "Bündnis 90/Die Grünen" Cem Özdemir und Claudia Roth bei einer Veranstaltung im Jahr 2010. Özdemir war bis 2018 Bundesvorsitzender seiner Partei, Roth bis 2013. Foto: REUTERS

Der 53-jährige Ex-Grünen-Chef Özdemir gab die Mail an die Bundestagspolizei und das Bundeskriminalamt (BKA) weiter. Er wurde in der Vergangenheit bereits wegen seiner scharfen Kritik am türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan von türkischen Nationalisten massiv bedroht und erhält seit längerem Personenschutz.



Özdemir sagte den Zeitungen: „Ich kann mich auf den Begleitschutz durch das BKA verlassen. Doch was ist mit all den Kommunalpolitikerinnen und den ehrenamtlich Engagierten, die angefeindet werden und keinen Personenschutz haben?“ Es müsse möglich sein, am Spielfeldrand, im Bus und auf der Betriebsfeier für eine offene Gesellschaft einzutreten, ohne danach Hasskommentare in den sozialen Netzen zu bekommen.

Dafür gehe ich sogar am Samstag gerne ins Büro: Prall gefüllte Unterschriftenmappen mit Strafanzeigen gegen deutsche und türkische Fanatiker für Bedrohungen, Verleumdungen bzw. Beleidigungen. #wehrhafteDemokratie #noafd #noakp pic.twitter.com/roasHe4rJk — Cem Özdemir (@cem_oezdemir) November 2, 2019

„Aber wir müssen auch dafür sorgen, dass Hasskriminalität konsequenter ermittelt und zur Anklage gebracht wird“, so Özdemir. „Dafür braucht es Schwerpunktstaatsanwaltschaften gegen Hasskriminalität und eine bessere Ausstattung und Ausbildung der Polizei, Strafverfolgungsbehörden und Gerichte zum Thema digitale Gewalt“, sagte er.

Strengere Gesetze nötig

Die deutsche Bundesregierung hatte erst vor kurzem angekündigt, mit schärferen Strafen, erweiterten Kompetenzen der Behörden und einer Meldepflicht für strafbare Inhalte im Internet auf die rechte Gewalt der vergangenen Monate reagieren zu wollen. Der Plan sieht auch einen besseren Schutz für Kommunalpolitiker vor.

Die Grünen-Politikerin Renate Künast sagte der „Welt“ (Montag), wer im Netz die schärfste aller Drohungen - die direkte Morddrohung - ausspreche, müsse „mit allen Mitteln ausfindig gemacht und bestraft werden“.

Mit Blick auf die vom Bundeskabinett beschlossenen Eckpunkte gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität sagte Künast: „Noch schöner wäre es, wenn daraus bald Gesetze würden, und am allerschönsten, wenn diese auch bald angewendet würden.“

Die Morddrohungen gegen Claudia Roth und @cem_oezdemir machen uns betroffen und sind ein scharfer Angriff auf unsere Demokratie. Wir lassen uns weder einschüchtern, noch werden wir zulassen, dass unsere Gesellschaft gespalten wird. Hass und Hetze dürfen keinen Platz haben! — BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN (@Die_Gruenen) November 4, 2019

Der parlamentarische Staatssekretär im Innenministerium, Stephan Mayer (CSU), sagte der „Passauer Neuen Presse“ (Montag): „Wer im Internet hetzt und droht, muss künftig härter und effektiver verfolgt werden.“

Der Fraktionsvize der CDU/CSU, Thorsten Frei, forderte in der „Welt“ über das Maßnahmenpaket der Regierung hinaus mehr Befugnisse für die Sicherheitsbehörden im digitalen Raum. „Wir können nicht unsere Behörden im Netz taub und blind machen und zugleich glauben, dass wir im Kampf gegen den organisierten Extremismus erfolgreich sein werden.“

Der FDP-Innenexperte Konstantin Kuhle sprach von einer „dramatischen“ Häufung von Drohungen oder gar Angriffen auf öffentliche Personen.

Politiker dürfen kein Freiwild werden. Konstantin Kuhle

Linksfraktionschef Dietmar Bartsch sagte der Zeitung, die Morddrohungen seien „Folge eines vergifteten gesellschaftlichen Klimas und jahrelang vernachlässigten Kampfes gegen rechte Netzwerke.“

Rechtsextremismus: Eine sehr reale Gefahr

Im Juni war der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke (CDU) ermordet worden. Stephan E., der den Behörden vor Jahren als Rechtsextremist aufgefallen war, sitzt in diesem Fall als Hauptverdächtiger in Untersuchungshaft.

2018 wurden Politiker und Behördenvertreter in Deutschland insgesamt 1256 Mal Opfer politisch motivierter Straftaten. Darunter waren 43 Gewaltdelikte, wie BKA-Präsident Holger Münch und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) im Mai mitgeteilt hatten. 517 dieser Straftaten ordnete die Polizei der rechten, 222 der linken Szene zu.

3 Der ermordete Regierungspräsident Walter Lübcke (CDU) bei einer Pressekonferenz. Foto: Uwe Zucchi/dpa

Der ermordete Regierungspräsident Walter Lübcke (CDU) bei einer Pressekonferenz. Foto: Uwe Zucchi/dpa Absperrband mit der Aufschrift "Polizeiabsperrung" ist vor dem Haus des verstorbenen Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) zu sehen. Foto: Swen Pförtner/dpa Der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke (CDU) wurde am 2. Juni 2019 erschossen. Foto: Swen Pförtner/dpa

Vor der Landtagswahl in Thüringen hatte der CDU-Spitzenkandidat Mike Mohring eine neuerliche Morddrohung gegen ihn öffentlich gemacht, offensichtlich aus der rechtsextremen Szene.

Auch der Spitzenkandidat der Grünen im Thüringer Landtagswahlkampf, Dirk Adams, wurde nach eigenen Angaben von Rechtsextremisten bedroht. Zuvor hatte Grünen-Chef Robert Habeck nach Angaben seiner Partei vor einer Wahlkampfveranstaltung eine Morddrohung in einem sozialen Netzwerk erhalten.