Deutschland: Mehrjährige Haftstrafe für syrischen Folterhelfer

Sayed A. wurde am Mittwoch von einem Koblenzer Gericht zu viereinhalb Jahren Haft wegen Beihilfe zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt.

(dpa/SC) - In dem laut Bundesanwaltschaft weltweit ersten Strafprozess wegen Staatsfolter in Syrien hat ein Gericht in Deutschland am Mittwoch einen der beiden Angeklagten zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt.

Der Syrer Eyad A. hatte sich nach Überzeugung der Richter am Oberlandesgericht Koblenz (Rheinland-Pfalz) der Beihilfe zu einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig gemacht. Der nach Deutschland geflohene und dort festgenommene 44-Jährige war Agent des staatlichen Allgemeinen Geheimdienstes in Syrien gewesen.

Der Angeklagte Eyad A. betritt vor der Urteilsverkündung den Gerichtssaal des Oberlandesgerichts. Foto: Thomas Lohnes/AFP/Pool/dpa

In dieser Funktion sei er an der Verhaftung von mindestens 30 Demonstranten beteiligt gewesen, die 2011 in Protest gegen den syrischen Machthaber Baschar al-Assad auf die Straße gingen. Laut der Anklage habe A. bei den Festnahmen gewusst, dass die Gefangenen in Haft systematischer Folter ausgesetzt sein würden.

Nach Überzeugung des Gerichts leistete er Beihilfe zu Folter und schwerwiegender Freiheitsberaubung. Die Bundesanwaltschaft hatte eine fünfeinhalbjährige Haft für Eyad A. gefordert, die Verteidigung hingegen plädierte auf Freispruch.

Gegen den syrischen Hauptangeklagten Anwar R. (58) soll der im April 2020 begonnene Prozess voraussichtlich noch bis zum Herbst weiterlaufen. Erst vergangene Woche waren die Verfahren gegen die beiden Angeklagten aufgeteilt worden. Die Männer waren als syrische Flüchtlinge nach Deutschland gekommen, bevor sie festgenommen wurden. Ein früheres Folteropfer half bei der Identifizierung von Anwar R.