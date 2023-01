Nach monatelanger Debatte hat sich der deutsche Kanzler Olaf Scholz zur Lieferung von Leopard-2-Panzern durchgerungen.

Deutschland liefert Kampfpanzer an die Ukraine

Die deutsche Regierung macht den Weg frei für die Lieferung von Leopard-2-Kampfpanzern. Der „Spiegel“ berichtete am Dienstagabend, es würde mindestens eine Kompanie aus Deutschland an die Ukraine gehen. Medienberichten zufolge erwägen außerdem die USA die Lieferung von Abrams-Kampfpanzern an die Ukraine.

Polen prescht in Panzerfrage vor, Asselborn will EU-Lösung In der Frage der Panzerlieferungen an die Ukraine erhöht Polen den Druck auf Deutschland. Luxemburgs Außenminister will eine europäische Einigung.

In der Frage der Leopard-Lieferungen war der Druck auf Bundeskanzler Olaf Scholz in den vergangenen Wochen immer größer geworden. Aus der Ukraine, verschiedenen NATO-Staaten, der deutschen Opposition und auch innerhalb der eigenen Regierung waren die Rufe nach einer Freigabe der Kampfpanzer laut.



