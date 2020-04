Deutschland in Zeiten der Pandemie: Gewinner und Verlierer

Deutschland und das Corona-Virus: Verlierer gibt es viele. Zuallererst die Opfer von Covid-19. Aber es gibt auch Politiker, die vom nun alles beherrschenden Thema profitieren. Gefragt sind vor allem Krisenmanager – Kanzlerin, Minister und Landeschefs. Opposition findet in dieser Konstellation kaum statt.

Von LW-Korrespondentin Cornelie Barthelme (Berlin)

Darf man das? In einer Zeit, in der Menschen zu Zehntausenden schwer erkranken und sterben, in der die Welt in einer Krise ächzt, von der niemand weiß, wann und wie sie enden wird – darf man sich da Gedanken machen über Gewinner und Verlierer der Lage? Politische… Gesellschaftliche… Wirtschaftliche… Virtuelle und solche, die greifbar sind… Darf man?

Eine Frage für die Tage des #Wirbleibenzuhause ...