Deutschland hofft auf Lockdown-Lockerungen

Deutschland soll am Mittwoch einen Öffnungsplan kriegen – mit schlechten Aussichten auf rasche Verwirklichung. Derweil sinkt die Zustimmung der Deutschen zum strengen Corona-Kurs.

Von Cornelie Barthelme (Berlin)

Nichts zählt mehr als der Lockendown. Am Montag früh hat K., CEO eines mittleren Berliner Unternehmens, in der Videokonferenz fast gejubelt. Er habe einen Friseurtermin. Gleich am allerersten Öffnungstag der Coiffeure nach vier Monaten. K. klingt, als gehe es um einen Millionendeal. Definitiv ist die Aussicht auf Kontakt mit Schere und Effiliermesser gerade nicht nur in Deutschlands Hauptstadt ein Stimmungsbooster erster Güte.

Es hat ja nicht jeder und jede das Glück der Kanzlerin ...