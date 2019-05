Deutschland: Früher war mehr Europa

Der Wahlkampf in Deutschland ist matter, als die Lage erlaubt – und das liegt nicht nur, aber auch an Angela Merkel.

Von Cornelie Barthelme (Berlin)

Neun Tage vor der Wahl seines neuen Parlaments liegt Europa in Deutschland am Boden. Ein einsames blaues Fähnchen mit den goldenen Sternen wird an einem sehr heiteren Sonntagnachmittag durch einen Wagen der Berliner U-Bahn geschubst, während die vom Olympiastadion Richtung Bahnhof Zoo rollt. Niemand bückt sich. Niemand will Europa retten. Oder ihm wenigstens helfen.

Ausgerechnet Berlin ...