International 3 3 Min.

Deutschland: Elf Menschen sterben durch Schüsse in Hanau

Ein schweres Gewaltverbrechen erschüttert Hanau. Insgesamt sterben elf Menschen, unter ihnen der mutmaßliche Schütze. Weitere werden schwer verletzt.

(dpa) - Zehn Menschen sind am späten Mittwochabend im Hessischen Hanau, nur wenige Kilometer östlich von Frankfurt gelegen, durch Schüsse getötet worden. Der mutmaßliche Täter wurde wenige Stunden nach der Tat ebenfalls tot aufgefunden. Spezialkräfte drangen in eine Wohnung im Stadtteil Kesselstadt ein, in der sie neben dem Todesschützen noch eine weitere Leiche fanden, so ein Polizeisprecher am frühen Morgen.

Zu den Hintergründen der Schießereien in zwei Shisha-Bars waren am Donnerstagmorgen noch nichts bekannt. Auch zu der Identität der Opfer und des mutmaßlichen Täters machte die Polizei zunächst keine Angaben.



Nächtliche Mordserie

Die ersten Schüsse fielen den Ermittlern zufolge gegen 22.00 Uhr. Drei Menschen starben, niedergeschossen in einer Shisha-Bar. Eine weitere Person wurde schwer verletzt. Am Heumarkt in der Hanauer Innenstadt blicken Passanten später in der Nacht immer wieder fassungslos auf die Szenerie am abgesperrten Tatort. Nicht weit entfernt in einer Seitenstraße liegen Patronenhülsen auf dem Fußweg, auch hier ist noch unklar, was genau passiert ist.

3 Eine Patronenhülse liegt in der Krämerstraße vor einem Imbiss in unmittelbarer Nähe des Tatorts am Heumarkt. Foto: Jörg Fiene/dpa

Eine Patronenhülse liegt in der Krämerstraße vor einem Imbiss in unmittelbarer Nähe des Tatorts am Heumarkt. Foto: Jörg Fiene/dpa Ein Polizist sichert einen Bereich in unmittelbarer Nähe des Tatorts am Heumarkt. Foto: Andreas Arnold/dpa Forensiker arbeiten an einem Tatort in Hanau-Kesselstadt an einem Mercedes. Foto: Boris Roessler/dpa

Nur rund zwei Kilometer davon entfernt im Stadtteil Kesselstadt befindet sich ein weiterer Tatort. Dort wurden ebenfalls Schüsse abgefeuert. Fünf Menschen starben. Eine mögliche dritte Schießerei im Stadtteil Lamboy bestätigte sich nicht. Die Polizei war aber auch dort mit einem Großaufgebot vor Ort.

Später in der Nacht kreist ein Polizeihubschrauber über der 100.000-Einwohner-Stadt. Die Informationen fließen nur spärlich. Von der Polizei heißt es nur, vom Tatort Heumarkt sei ein dunkles Fahrzeug davongefahren. Es ist keine schmucke Gegend, Spielhallen, Wettlokale und Döner-Imbissbuden prägen das Straßenbild - und am späten Mittwochabend auch Polizeisirenen, Blaulicht und Absperrband.

Die Polizei fordert Passanten und Schaulustige auf, den Bereich zu verlassen. Beamte mit Maschinenpistolen sichern die Umgebung ab. Menschen stehen in der Nähe der mit Flatterband abgesperrten Bereiche und weinen. Die Nachricht von den Schüssen hat sich wie ein Lauffeuer über die Sozialen Medien verbreitet. Anwohner posten mutmaßliche Videos vom Tatort, offenbar kurz nach der Tat aufgenommen.

❗ Wichtige Info ❗



Bitte keine Videos, Sprach- oder Textnachrichten unbekannter Quellen verbreiten.



Spekulationen helfen uns nicht weiter.



Hinweise zum Geschehen in #Hanau bitte an die Kripo melden:

📞 06181 100-123.



Vielen Dank. — Polizei Südosthessen (@Polizei_soh) February 20, 2020

Der zweite Tatort ist fast in Laufnähe, mit dem Auto sind es bis dahin nur etwa fünf Minuten. Der Kurt-Schumacher-Platz liegt in einem Wohnviertel. Dort befindet sich im Erdgeschoss eines Wohnblocks eine Art Kiosk, mit der Aufschrift "24/7 Kiosk" auf der großen Glasscheibe, auf einem Reklame-Leuchtschild steht "Arena Bar & Café". Der Blick ins Innere ist versperrt, die Scheiben sind teils halbhoch mit orangefarbener Folie beklebt.

Mit Folien abgedeckt ist ein Mercedes vor einer Bar in Hanau-Kesselstadt nachdem Schüsse gefallen waren. Foto: Boris Roessler/dpa

Auf dem Platz vor dem Café steht eine beschädigte Limousine, die Frontscheiben sind zum großen Teil mit Rettungsdecken abgedeckt. Später, die Spurensicherung läuft schon längst, wird ein Feuerwehrzelt, das auch als Sichtschutz dient, um das Auto herum aufgebaut.

Auch hier hat die Polizei die Gegend weiträumig gesichert, ein schwer bewaffneter Beamter steht dabei. Immer wieder fahren Einsatzwagen der Polizei zum Tatort, auch Krankenwagen fahren durch. Während tief in der Nacht unten auf dem Parkplatz die Spurensicherung läuft, sind manche Fenster in dem neunstöckigen Gebäude noch erleuchtet.

Allgemeine Fassungslosigkeit

Nur wenige Menschen sind hier in der Nacht noch unterwegs, einige kommen aber bis an das Absperrband der Polizei. Sie seien Freunde oder Angehörige von den Opfern, berichten sie.

Unter ihnen ist auch ein 24-Jähriger, der nach eigenen Angaben der Sohn des Kioskbesitzers ist. Er sei bei der Tat nicht vor Ort gewesen, sein Vater auch nicht, wie er erst später erfahren habe. Als er von den Schüssen gehört habe, sei er sofort hergekommen. "Ich habe erstmal einen Schock bekommen." Die Opfer seien Leute, "die wir jahrelang kennen". Es seien zwei Mitarbeiter und eine Person, die er schon von klein auf kenne. Wer verübt solch ein Verbrechen? Der 24-Jährige ist ratlos: "Wir kennen sowas nicht, wir sind auch nicht mit Leuten zerstritten. Wir können es uns gar nicht vorstellen. Es war ein Schock für alle."

Auch der Hanauer Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) zeigt sich in einer Sondersendung von "Bild live" erschüttert über die Gewalttaten. "Das war ein furchtbarer Abend, der wird uns sicherlich noch lange, lange beschäftigen und in trauriger Erinnerung bleiben."

In dieser fürchterlichen Nacht in #Hanau wünsche ich den Angehörigen der Getöteten viel Kraft und herzliches Beileid. Den Verletzten eine hoffentlich schnelle Genesung. Es ist ein echtes Horrorszenario für uns alle.

Danke an alle Einsatzkräfte!! — Katja Leikert (@KLeikert) February 20, 2020

Die Hanauer Bundestagsabgeordnete Katja Leikert (CDU) sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Ich bin erschüttert darüber, was passiert ist." Auf Twitter schrieb sie: "In dieser fürchterlichen Nacht in Hanau wünsche ich den Angehörigen der Getöteten viel Kraft und herzliches Beileid."