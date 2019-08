Deutschland diskutiert über Fleischsteuer

Muss Fleisch teurer werden, um die Tiere besser zu schützen? Die Meinungen darüber gehen im Nachbarland stark auseinander.

Von LW-Korrespondent Helmut Uwer, Berlin

Am Donnerstag mahnte der Weltklimarat zu einem Umdenken beim Fleischkonsum. Das war Wasser auf die Mühlen derjenigen, die in Deutschland höhere Steuern auf Fleisch fordern. Doch bei der von Tierschützern in Deutschland erhobenen Forderung steht der Tierschutz im Vordergrund. Ihnen geht es um eine artgerechte Tierhaltung.



Unterstützung erhielten sie von einigen Politikern der Grünen, der CDU und der SPD, die sich für die Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Fleischprodukte aussprachen ...