Deutschland diskutiert über die Beherbergungsverbote

Ein guter Schritt im Kampf gegen Corona - oder Unsinn? Dass Touristen aus deutschen Risikogebieten nicht in deutsche Hotels dürfen, halten nicht nur Urlauber für eine Schnapsidee.

Von Cornelie Barthelme (Berlin)



Bodo Ramelow braucht ein einziges Wort, um die Sache für sich zu erledigen. „Unsinn“ nennt der linke Ministerpräsident von Thüringen das sogenannte Beherbergungsverbot. Und verfügt damit, dass sich in seinem Bundesland für Reisende und Hoteliers akut überhaupt gar nichts ändert. Woher auch immer in den gerade anlaufenden Herbstferien Urlauber anreisen: In Thüringen sind alle willkommen.

Anderswo in Deutschland sieht man das strenger ...