Die Berliner Korrespondentin Cornelie Barthelme im Podcast über die Gründe für die Krise bei der deutschen Öko-Partei.

Podcast Wortwechsel

Deutschland: „Die Grünen versemmeln es sich regelmäßig selber"

Die Berliner Korrespondentin Cornelie Barthelme im Podcast über die Gründe für die Krise bei der deutschen Öko-Partei.

Die Grünen waren in Deutschland jahrelang auf Erfolgskurs. Doch in den letzten Monaten gab es für die Öko-Partei ausgerechnet in ihrem großstädtischen Kernmilieu Rückschläge: Statt Berlin zu regieren, sind die Grünen dort in der Opposition gelandet. In Bremen gab es herbe Verluste – und auch der Star der Partei, Robert Habeck, erfährt heftigen Gegenwind. „Die Partei hat eine Krise“, konstatiert die Berliner Korrespondentin Cornelie Barthelme. In der 13. Ausgabe des Polit-Podcasts „Wortwechsel“ kommt sie zu dem Schluss: „Die Grünen versemmeln es sich regelmäßig selber.“

Barthelme, die die deutsche Politik seit Jahrzehnten beobachtet, hat zahlreiche handwerkliche Fehler bei der Öko-Partei beobachtet. „Das fing mit den fünf Mark für den Liter Benzin an, das setzte sich fort beim Veggie Day, und diesmal war es in Bremen die Brötchentaste, die abgeschafft wurde. Das hieß: kein Kurzparken mehr. Und die Folge waren minus fünf Prozent an den Urnen.“ Sowohl in Bremen als auch zuvor, bei der Landtagswahl in Berlin, sei eine Spitzenkandidatin angetreten, die zugleich Verkehrssenatorin war und versucht habe, eine fahrradfreundliche Infrastruktur durchzusetzen, sich dabei jedoch mit Symbolprojekten verzettelt habe.

Angebote statt Verbote

Barthelme ist davon überzeugt, dass Spitzengrüne regelmäßig nicht erkennen, „dass, wenn man Leute für sich werben möchte, dass man ihnen dann klugerweise Angebote macht und nicht mit Verboten droht“. Sie kommt zu dem Schluss: „Für die politischen Gegner ist das immer wieder ein Geschenk.“

Zuletzt geriet zudem Wirtschaftsminister Robert Habeck wegen seines in Fälle von Vetternwirtschaft verwickelten Staatssekretärs Patrick Graichen in die Schusslinie. Wochenlang zögerte Habeck, bis Graichen nun doch noch abdanken musste. Doch schon mit Bekanntwerden von dessen Trauzeugen-Affäre hätte der Minister handeln müssen, ist Barthelme überzeugt.

