Deutschland beherbergt die meisten Ukraine-Flüchtlinge

Fast 1,1 Millionen Kriegsflüchtlinge sind im Nachbarland untergekommen. In Luxemburg geht die Zahl der Schutz suchenden Ukrainer zurück.

(KNA/jt) - Deutschland beherbergt inzwischen 1,07 Millionen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, mehr als jedes andere Land der EU. Während in Polen die Zahl von 1,37 Millionen im September auf 977.000 abfiel, stieg sie in Deutschland über die vergangenen Monate kontinuierlich leicht an, wie aus am Montag veröffentlichten Daten des europäischen Statistikamts Eurostat hervorgeht.

Insgesamt lebten mit Stand 31. März knapp 3,9 Millionen Menschen mit temporärem Schutzstatus in der EU, etwas weniger als Ende Februar, als es leicht über 4 Millionen waren.

Die größten Rückgänge verzeichneten Tschechien (-122.585), Schweden (-23.635) und Polen (-17.180); einen Zuwachs an Schutzsuchenden gab es außer in Deutschland (33.125) auch in Italien (7.430) und Rumänien (6.640). Luxemburg beherbergte Ende März knapp über 4.000 Geflüchtete aus der Ukraine. Das sind um zirka 500 Personen weniger als ein halbes Jahr zuvor.

Im Verhältnis zur eigenen Bevölkerung hat Tschechien die größte Zahl von Flüchtlingen aus der Ukraine (30,9 auf 1.000 Einwohner), gefolgt von Estland (27,8), Polen (25,9), Litauen (24,2) und Bulgarien (22,5). In Luxemburg liegt der Wert bei 6,3 pro 1.000 Einwohner und damit unter dem EU-Schnitt (8,7). In Deutschland sind es 12,8 pro 1.000 Einwohner.

Am 4. März 2022 hatte die EU einen Krisenmechanismus aktiviert, der Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine temporären Schutz gewährt, ohne dass sie einen Asylantrag stellen müssen. Von den im März 2023 registrierten Kriegsflüchtlingen waren laut Eurostat 98 Prozent ukrainische Staatsangehörige, fast die Hälfte erwachsene Frauen (47 Prozent) und mehr als ein Drittel Kinder (35 Prozent).