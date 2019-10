Der Vorstoß der Grünen hatte vorgesehen, die deutsche Regierung zur Einführung eines Tempolimits auf Autobahnen von 130 Kilometern pro Stunde aufzufordern - zum 1. Januar 2020.

Deutsches Parlament lehnt Vorstoß für Tempolimit auf Autobahnen ab

(dpa) - Ein Vorstoß der Grünen für ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen von 130 Kilometern pro Stunde ist im Parlament gescheitert.

In einer namentlichen Abstimmung votierten am Donnerstag 498 Abgeordnete für die Empfehlung des Verkehrsausschusses, den Antrag abzulehnen. Für den Grünen-Antrag positionierten sich 126 Abgeordnete, sieben Parlamentarier enthielten sich. Abgegeben wurden insgesamt 631 Stimmen, wie Vizepräsidentin Claudia Roth (Grüne) mitteilte. Dem Parlament gehören derzeit 709 Abgeordnete an.

Bundestag soll über Tempolimit abstimmen Es ist ein Dauerbrenner der deutschen Verkehrspolitik - und sorgt noch immer verlässlich für Zoff: Soll in Deutschland eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf den Autobahnen kommen?

