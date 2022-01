Eine Kanzlei hat Missbrauchsfälle im Erzbistum München und Freising aufgearbeitet - und erhebt schwere Vorwürfe gegen Benedikt XVI.

Der Ex-Papst und der Missbrauch

Missbrauchsgutachten sieht Fehlverhalten Benedikts

Eine Anwaltskanzlei hat Missbrauchsfälle im Erzbistum München und Freising aufgearbeitet - und erhebt schwere Vorwürfe gegen den emeritierten Papst Benedikt XVI. Die Juristen sprechen von einer „Bilanz des Schreckens“.

(dpa) - Ein Gutachten lastet dem emeritierten Papst Benedikt XVI. Fehlverhalten im Umgang mit vier Fällen von sexuellem Missbrauch während seiner Zeit als Erzbischof des Bistums München und Freising an.



Das sagte der Jurist Martin Pusch am Donnerstag bei der Vorstellung des vom Erzbistum in Auftrag gegebenen Gutachtens in München. In allen Fällen habe Benedikt - damals Kardinal Joseph Ratzinger - ein Fehlverhalten strikt zurückgewiesen.

Der emeritierte Papst war von 1977 bis 1982 Erzbischof von München und Freising. Er habe umfangreich Stellung zu den Vorwürfen genommen, betonte Pusch. Dies sei im Wortlaut-Teil des Gutachtens enthalten.

Schwere Vorwürfe gegen Ex-Papst und gegen Kardinal Marx Joseph Ratzinger und Reinhard Marx sollen einen Priester nach dessen sexuellen Vergehen an Minderjährigen gedeckt haben.

Kritiker werfen Ratzinger schon seit geraumer Zeit Fehlverhalten vor - konkret beim Umgang mit einem Priester aus Nordrhein-Westfalen. Der Mann soll vielfach Jungen missbraucht haben. Er wurde zur Amtszeit Ratzingers nach Bayern versetzt, wo er rechtskräftig wegen Kindesmissbrauchs verurteilt wurde und immer wieder rückfällig geworden sein soll.

Allein dieser Fall macht 370 Seiten des insgesamt mehr als 1.700 Seiten starken, vom heutigen Erzbischof, Kardinal Reinhard Marx, in Auftrag gegebenen Gutachtens aus. Marx, einem engen Vertrauten von Papst Franziskus, wirft das Gutachten Fehlverhalten im Umgang mit zwei Verdachtsfällen von sexuellem Missbrauch vor. Es gehe dabei um Meldungen an die Glaubenskongregation in Rom.

Auch der Auftraggeber des Gutachtens, Kardinal Reinhard Marx steht in der Kritik. Foto: Lennart Preiss/dpa

Reinhard Marx blieb fern „Wir hatten ihn zu dieser Pressekonferenz selbstverständlich ausdrücklich eingeladen. Er hat sich entschieden, dieser Einladung nicht zu folgen. Wir bedauern sein Fernbleiben außerordentlich - weniger um unserer selbst als insbesondere im Hinblick auf das berechtigte, nachvollziehbare Interesse der vom Missbrauch Betroffenen, wahrgenommen zu werden. Aus unserer Sicht gehört hierzu auch die Bereitschaft der in der Erzdiözese leitend Verantwortlichen, sich unmittelbar und für die Öffentlichkeit wahrnehmbar mit den in monatelanger Arbeit gewonnenen Erkenntnissen und Feststellungen konfrontieren zu lassen.“ Marion Westpfahl von der Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl am Donnerstag zur Abwesenheit von Kardinal Reinhard Marx bei der Pressekonferenz.

„Bilanz des Schreckens“: mindestens 497 Opfer

Auch Ratzingers Nachfolger als Münchner Erzbischof, Kardinal Friedrich Wetter, wirft das Gutachten, das den Zeitraum zwischen 1945 und 2019 untersucht hat, Fehlverhalten vor: in 21 Fällen. Wetter habe die Fälle zwar nicht bestritten, ein Fehlverhalten seinerseits aber schon, sagte Pusch. Sein Kollege, der Anwalt Ulrich Wastl, sprach von einer „Bilanz des Schreckens“.

Opfer aus Luxemburg erzählen über Missbrauch in der Kirche Zwei Luxemburger erzählen, wie sie als Kinder Opfer von sexuellem Missbrauch durch einen katholischen Geistlichen geworden sind.

Die Studie listet mindestens 497 Opfer auf. Dabei handele es sich überwiegend um männliche Kinder und Jugendliche, die in den Jahrzehnten des Untersuchungszeitraums zu Opfern wurden, teilte die Kanzlei mit. Mindestens 235 mutmaßliche Täter gab es laut der Studie - darunter 173 Priester und 9 Diakone. Allerdings sei dies nur das sogenannte Hellfeld. Es sei von einer deutlich größeren Dunkelziffer auszugehen.

Das Gutachten kommt auch zu dem Schluss, dass viele Priester und Diakone auch nach Bekanntwerden entsprechender Vorwürfe weiter eingesetzt worden seien. 40 Kleriker seien, ungeachtet dessen, wieder in der Seelsorge tätig gewesen beziehungsweise dies sei geduldet worden. Bei 18 davon erfolgte dies sogar nach „einschlägiger Verurteilung“, wie Rechtsanwalt Martin Pusch sagte. Insgesamt seien bei 43 Klerikern „gebotene Maßnahmen mit Sanktionscharakter“ unterblieben.

Bis in die jüngste Vergangenheit und teils auch heute noch begegnen Geschädigte Hürden. Martin Pusch

Insgesamt stellt das neue Gutachten der katholischen Diözese ein schlechtes Zeugnis aus. Auch in jüngster Zeit habe kein „Paradigmenwechsel“ mit dem Fokus auf die Betroffenen stattgefunden, sagte Pusch. „Bis in die jüngste Vergangenheit und teils auch heute noch begegnen Geschädigte Hürden.“