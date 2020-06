Deutschlands Innenminister Horst Seehofer bringt die Randale in Stuttgart in Verbindung mit einem Zeitungstext - und sich in die Klemme.

Deutscher Innenminister Seehofer in der Bredouille

Von LW-Korrespondentin Cornelie Barthelme (Berlin)

Vielleicht liegen Horst Seehofers Nerven nicht blank; hochgereizt sind sie sicher. Der deutsche Bundesinnenminister hat Gründe; einer ist in Stuttgart zu finden, einer kommt aus Berlin. In der Landeshauptstadt von Baden-Württemberg haben in der Nacht zum Sonntag Jugendliche und junge Männer randaliert; sie haben Polizisten angegriffen und mindestens 19 verletzt. „Männlich und betrunken“ charakterisiert Thomas Berger, Vizepräsident des Polizeipräsidiums Stuttgart, die Gewalt, die sich in etwa 500-facher Ausgabe in der Fußgängerzone Bahn brach ...