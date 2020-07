Deutsche Sicherheitsbehörden: Auf dem rechten Auge blind

Die jüngsten Ereignisse zeigen: Deutschland fehlt es an Entschlossenheit im Kampf gegen rechts.

Es ist unfassbar. Es ist nicht mehr zu leugnen – obwohl selbst Minister das unausgesetzt versuchen. Und es ist 75 Jahre nach dem Ende der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft eine Schande für die Bundesrepublik: Deutschlands Sicherheitsbehörden haben ein gravierendes Problem mit Rassismus und Rechtsextremismus.

Das ist umso beunruhigender, da das Land in jüngster Zeit durch blutige rechtsextreme Anschläge erschüttert wurde: In Hanau und in Halle starben insgesamt zehn Menschen, bei Kassel wurde der flüchtlingsfreundliche Politiker Walter Lübcke mutmaßlich von einem Neonazi ermordet ...