Deutschland wird grüner. Die Ökopartei holt bei der EU-Wahl ein Spitzenergebnis, die „GroKo“-Parteien schrumpfen dramatisch. Die Rechtspopulisten sind im Osten stark.

Deutsche Regierungsparteien in Europa ohne Mehrheit

(dpa) - Debakel für die Berliner Regierungsparteien CDU/CSU und SPD bei Europawahl am Sonntag: Ihre große Koalition hat in Deutschland keine Mehrheit mehr. Die SPD verlor obendrein massiv Stimmen bei der Regionalwahl in ihrer Hochburg Bremen.



Die CDU/CSU bleibt deutschlandweit zwar stärkste Kraft, fiel aber klar unter 30 Prozent. In Bremen lag sie laut Prognosen knapp vor der SPD, die den Stadtstaat seit dem Zweiten Weltkrieg ununterbrochen regiert hat. Die Wahlbeteiligung bei der Europawahl war mit geschätzt 61,5 Prozent weit höher als 2014.

Nach den Hochrechnungen der Fernsehsender ARD und ZDF holte die CDU/CSU mit Spitzenkandidat Manfred Weber bei der Europawahl 28,2 bis 28,8 Prozent (2014: 35,4 Prozent). An zweiter Stelle rangierten die Grünen mit 20,6 bis 20,8 Prozent (2014: 10,7). Sie erzielten ihr bisher bestes Ergebnis bei einer nationalen Wahl. Die SPD stürzte auf 15,5 Prozent ab (2014: 27,3).

AfD stärkste Kraft in Sachsen

Die rechtspopulistische AfD holte 10,4 bis 10,6 Prozent (2014: 7,1). Das sind rund zwei Punkte weniger als bei der Bundestagswahl 2017. Im östlichen Bundesland Sachsen lag sie nach Auszählung von gut einem Viertel aller Wahlkreise aber mit 30,6 Prozent vor der CDU. Die Grünen wurden in Hamburg und Berlin laut Hochrechnungen stärkste Partei.

Die Linke kam auf 5,4 bis 5,5 Prozent (2014: 7,4), die FDP verbesserte sich auf 5,4 bis 5,5 Prozent (2014: 3,4). Bei der Wahl zum EU-Parlament wurden im bevölkerungsreichsten Land der Europäischen Union 96 von 751 Abgeordnete gewählt. Weber ist auch Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP) und will EU-Kommissionspräsident werden. Die stellvertretende CDU-Chefin Ursula von der Leyen versicherte am Abend, Weber befinde sich in der „Pole Position“.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sprach für seine Partei von einem „enttäuschenden Ergebnis“. Ebenso Spitzenkandidatin Katarina Barley: „Ich habe echt alles gegeben, was ich konnte, mehr ging nicht“, sagte sie. Die bisherige Justizministerin scheidet mit dem Wechsel ins EU-Parlament nun aus der Bundesregierung aus.