Bundesweite Großrazzia

Deutsche Polizei hebt rechtsextremes Netzwerk aus

Mit rund 3000 Beamten hat die deutsche Polizei offenbar einen massiven paramilitärischen Umsturzplan von rechts verhindert. Geplant war ein Überfall auf den Bundestag und die Installation einer Schattenregierung.

(dpa/tom) - Die deutsche Bundesanwaltschaft hat am Mittwochmorgen 25 Menschen aus der sogenannten Reichsbürgerszene im Zuge einer Razzia festnehmen lassen.

Rund 3000 Beamte seien in elf Bundesländern im Einsatz, sagte eine Sprecherin der obersten deutschen Anklagebehörde der Deutschen Presse-Agentur. Die Razzia zählt damit zu den größten Polizeiaktionen in der Geschichte der Bundesrepublik. Die Vorwürfe sind gravierend: Die Beschuldigten sollen den Umsturz des Staates vorbereitet haben.

22 der Festgenommenen sollen Mitglieder einer terroristischen Vereinigung sein, zwei davon Rädelsführer. Drei weitere gelten als Unterstützer. Zudem gebe es 27 weitere Beschuldigte, sagte die Sprecherin. „Wir haben noch keinen Namen für diese Vereinigung“, sagte sie. Sie begründe sich wohl auf Verschwörungsmythen.

Ein thüringischer Adeliger als „neuer“ Staatschef

Wie das Nachrichtenmagazin „Spiegel“ auf seiner Website meldet, seien die Rädelsführer der Thüringer Heinrich XIII. Prinz Reuß (71) und der ehemalige Fallschirmjäger-Kommandeur Rüdiger P. (69). Prinz Heinrich steht der Reichsbürgerbewegung nahe. Informationen des Mitteldeutschen Rundfunk zufolge sollte er nach einem erfolgreichen Umsturz als Staatschef eingesetzt werden.

Anders als die Staatsanwaltschaft nennt der MDR auch einen Namen für die Gruppierung: Das Netzwerk soll sich „Patriotische Union“ genannt und seit mehr als einem Jahr einen bewaffneten Überfall auf das deutsche Parlament im Berliner Reichstag geplant haben.

AfD-Abgeordnete, Ärzte, Anwälte, Soldaten

Der „Spiegel“ nennt auch eine AfD-Politikerin als Teil der Gruppe: Die Richterin Birgit Malsack-Winkemann hat als ehemalige Bundestagsabgeordnete Ortskenntnis im Reichstagsgebäude, zudem besitzt sie als Sportschützin Schusswaffen, so das Nachrichtenmagazin. Weitere Mitglieder seien ehemalige Bundeswehrsoldaten, ein suspendierter Polizist, eine Ärztin und ein Rechtsanwalt. Mehrere Verdächtige seien auch bereits als Aktivisten gegen die Corona-Maßnahmen der deutschen Regierung in Erscheinung getreten.

Festgenommen wurden die Menschen den Angaben nach in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hessen, Niedersachsen, Sachsen und Thüringen sowie jeweils eine Person in Österreich und Italien. Durchsuchungen habe es darüber hinaus in Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland gegeben. Laut Informationen des „Spiegel“ ist unter den durchsuchten Objekten auch die Bundeswehr- Kaserne des Kommandos Spezialkräfte (KSK) im baden-württembergischen Calw.

Noch am Mittwoch wollte die Bundesanwaltschaft mit der Vernehmung der ersten Festgenommenen beginnen, wie die Sprecherin sagte.