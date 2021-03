Deutsche Grüne wollen Kanzlerkandidat nach Ostern bestimmen

Die Grünen wollen ins deutsche Kanzleramt - mit wem entscheidet fast allein die Covorsitzende Annalena Baerbock.

Von Cornelie Barthelme (Berlin)

Noch zehn Tage. Mindestens. In zehn Tagen ist Ostern vorbei. Und nach Ostern soll die Entscheidung fallen. Das klingt sehr konkret. Ist aber in Wahrheit das Gegenteil. Nach Ostern beginnt am 6. April. Und hat kein Ende.

Es ist also überhaupt nicht heraus, wann Deutschland weiß, wer alles Bundeskanzler werden will nach Angela Merkel. Bislang ist da Olaf Scholz. Für die SPD. Und sonst niemand. Es gibt allerdings diverse Kandidaturkandidaten. Und eine Kandidatin.

Die Union kennt das Problem ...