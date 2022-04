Anne Spiegel wurde zuletzt heftig kritisiert, weil sie kurz nach der Flutkatastrophe im Sommer 2021 in Urlaub fuhr. Jetzt zieht sie Konsequenzen.

Nach Kritik an Frankreich-Urlaub

Deutsche Familienministerin Spiegel tritt zurück

Anne Spiegel wurde zuletzt heftig kritisiert, weil sie kurz nach der Flutkatastrophe im Sommer 2021 in Urlaub fuhr. Jetzt zieht sie Konsequenzen.

(dpa/tom) - Die deutsche Familienministerin Anne Spiegel (Die Grünen) ist laut Medienberichten zurückgetreten.

„Ich habe mich heute aufgrund des politischen Drucks entschieden, das Amt der Bundesfamilienministerin zur Verfügung zu stellen“, sagte Spiegel am Montag in Berlin. Sie tue dies, um Schaden vom Amt abzuwenden, das vor großen politischen Herausforderungen stehe.

Spiegel stand wegen eines vierwöchigen Frankreich-Urlaubs nach der Flutkatastrophe im Ahrtal im Juli 2021 in der Kritik. Damals war sie noch Umweltministerin des Bundeslandes Rheinland-Pfalz. Bei einem emotionalen Auftritt hatte sie den Urlaub am Sonntagabend als Fehler bezeichnet und sich dafür entschuldigt. Dabei räumte sie auch ein, dass sie sich - anders als ursprünglich mitgeteilt - nicht aus den Ferien zu den Kabinettssitzungen zugeschaltet hatte.

Die Opposition hatte ihren Rücktritt gefordert, dazu hatte sich Spiegel zunächst nicht geäußert. Am Montagnachmittag hatte dann zuerst die Süddeutsche Zeitung von einem Rücktritt berichtet. Es ist der erste Rückzug einer Ministerin aus der Ampel-Koalition, die im September gewählt wurde.

Luxemburger Helfer im Ahrtal: "Wie im Krieg" Freiwillige Helfer der Amicale Pompjeeën Ettelbruck berichten von ihrem Einsatz im deutschen Ahrtal.

Bei der Flutkatastrophe Mitte Juli 2021 kamen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen mehr als 180 Menschen ums Leben, davon 134 im Ahrtal. Rund 750 Menschen wurden in Rheinland-Pfalz verletzt und große Teile der Infrastruktur sowie Tausende Häuser zerstört. Viele Menschen leben noch immer in Not- oder Ausweichquartieren.

Spiegel ließ sich während des Urlaubs von einem ihrer beiden Staatssekretäre vertreten. In dieser Zeit zwischen dem 23. Juli und dem 29. August sei somit auch das Umweltministerium bei den Kabinettssitzungen dabei gewesen, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Montag.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.