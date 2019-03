Des filtres à l’entrée des universités belges

La proposition veut amener les étudiants à mieux se préparer avant d’entrer dans l’enseignement supérieur francophone.

Par Max Helleff (Bruxelles)

Le libre accès aux études supérieures fait régulièrement débat en Belgique. Nombreux sont les étudiants belges et étrangers qui échouent en effet en fin de premier bac – jusqu’à 70 % dans certaines facultés – et ne parviendront jamais à décrocher le diplôme convoité. Or une année d’études coûte cher, à la collectivité comme à la famille.



Trois chercheurs universitaires viennent de livrer une étude qui vise à trouver une solution à ce problème ...