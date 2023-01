Erstmals seit einem Jahrhundert scheitert die Wahl des „Speakers“ bei der konstituierenden Sitzung des Repräsentantenhauses.

US-Kongress

Der Washingtoner Kongress erstmals ohne Führung

Von Thomas Spang (Washington)

Der zweite Tag des Dramas um das dritthöchste Staatsamt in den USA begann, wie der erste aufgehört hatte. Mit einem grimmig entschlossenen Kandidaten, der verspricht, so lange anzutreten, bis er den letzten Republikaner in seiner Fraktion überzeugt hat, für ihn zu stimmen. „Es wird passieren“, erklärte der bisherige Minderheitsführer Kevin McCarthy zu seinen Aussichten, den symbolischen Hammer des Speakers am Ende in der Hand zu halten. Unklar blieb, wie er angesichts einer nur hauchdünnen Mehrheit von vier Stimmen im Repräsentantenhaus den Widerstand auf dem rechten Flügel seiner Fraktion brechen wollte.

In den ersten drei Runden am Montag hatten ihm bis zu 20 Abgeordnete aus dem rechtsradikalen „Freedom Caucus“ die Gefolgschaft verweigert. Mit dem Ergebnis, dass der neue Fraktionsführer der Demokraten, Hakeem Jeffries, mit 212 Stimmen vorn lag. „Wir müssen am Ende nur mehr als die 212 Stimmen bekommen, die die Demokraten haben“, erklärte McCarthy nach langen Diskussionen mit seinen Unterstützern und einem Telefonat mit Ex-Präsident Donald Trump. Falls genügend seiner Widersacher einfach nicht mitstimmten oder auf die Aufstellung eines Gegenkandidaten verzichteten, bräuchte er nicht die magische Zahl von 218 für eine Mehrheit zu erreichen. Dann reiche eine relative Mehrheit.

Langwierige Unterstützerkampagne

„Das ist so absurd, dass ich dazu nichts sagen werde“, erklärte der Rechtsaußen-Abgeordnete Matt Gaetz und Trump-Intimus aus Florida. Er sehe nicht, was McCarthy tun könne, um die Unterstützung seiner 20 zu allem entschlossenen Gegner tun könne. „Ich bin auf eine lange Schlacht eingestellt und ich werde sie letztlich gewinnen.“ Die gleiche Entschlossenheit äußerten andere Rebellen in der Fraktion, die in namentlicher Abstimmung offen ihre Opposition dokumentierten.

Ich bin auf eine lange Schlacht eingestellt und ich werde sie letztlich gewinnen. Matt Gaetz, republikanischer Rechtsaußen

Der „Freedom Caucus“ hatte vor sieben Jahren nach dem Sturz John Boehners schon einmal den Aufstieg McCarthy zum Speaker verhindert. Die Rechtsaußen in der Partei halten den 57-jährigen Kalifornier für einen prinzipienarmen Karrieristen, der 14 der vergangenen 16 Jahre als Mitglied des Führungsteams der Fraktion diente. Eine Establishment-Figur in den Augen seiner Widersacher, die Teil des Problems der Politik in Washington sei.

In Erwartung eines schwierigen Wegs zum Speaker-Amt hatten die Unterstützer McCarthy bereits vor Wochen eine „Only Kevin“-Kampagne gestartet. Sie verteilten „OK“-Anstecker unter den neugewählten Abgeordneten, die eine Aura des Unvermeidlichen verbreiten sollte. Der Kandidat selbst setzte auf den Effekt, als er vor der Eröffnung des 118. Kongresses in der neuen Fraktion hinter verschlossenen Türen verkündete: „Ich habe mir diesen Job verdient“.

Er reklamierte die Rückkehr der Republikaner zur Mehrheit im Repräsentantenhaus als seine Leistung. McCarthy schluckte seine anfängliche Kritik an Trumps mutmaßlichen Versuch eines Staatsstreichs am 6. Januar, leistete in Mar-A-Lago Abbitte und stellte anschließend Liz Cheney kalt. Zuletzt war McCarthy den Forderungen des „Freedom Caucus“ soweit entgegengekommen, dass seine Macht als Speaker auf ein symbolisches Amt zusammengeschrumpft wäre.

Nicht genug für Scott Perry, den Führer der rechten Abgeordnetengruppe, die mehr Einfluss in der Fraktion verlangt. Ginge es nach den Rechtsaußen, könnte ein einzelner Abgeordneter jederzeit die Abwahl des Speakers verlangen. Die Rechten verlangen Schlüsselpositionen in den Ausschüssen und wollen das Weiße Haus mit Ermittlungen überziehen.

Trotz gegenüber der Minderheit

Trotzig drohte McCarthy damit, Führungspositionen in der Fraktion und Positionen in den Ausschüssen für den rechten Flügel zurückzuhalten. Er habe die Nase voll von den „persönlichen Wunschlisten“ einer Minderheit. Der Zentrist Don Bacon aus Nebraska brachte die Ungeduld in der Fraktion noch drastischer auf den Punkt. Er beschimpfte die Widersacher des „Möchtegern-Speakers“ als „Taliban-20“, die die gesamte Partei in Geiselhaft nähmen.

Die offene Frage blieb, wie lange McCarthy der Opposition in den eigenen Reihen standhalten kann. Dafür müsste er mindestens Fortschritte bei der Stimmenzahl nachweisen. Die Demokraten reiben sich die Hände angesichts des Spektakels der neuen Mehrheit bei der Speaker-Wahl. „Das ist ein trauriger Tag für den Kongress“, erklärte Fraktions-Chef Jeffries. Ohne „Speaker“ können die neuen Abgeordneten nicht eingeschworen, die Komitees nicht besetzt und Gesetze nicht beschlossen werden. Die Demokraten würden McCarthy nicht aus der Patsche helfen. „Die müssen das selbst für sich herausfinden.“

Weitere Schlappe am Mittwoch

Am Mittwoch schaltete sich auch Trump ein und rief seine Parteikollegen auf, einen Gesichtsverlust zu vermeiden und McCarthy auf den Chefposten zu wählen. Wie viele Wahlgänge es am Mittwoch brauchen wird, bis ein Vorsitzender feststeht, ist völlig unklar. Beim vierten Anlauf fiel McCarthy erneut durch: Auch dieses Mal nominierten die Republikaner wieder einen Gegenkandidaten. Der republikanische Abgeordnete Chip Roy schickte seinen Parteikollegen Byron Donalds als Kandidaten ins Rennen. Auf ihn entfielen 20 Stimmen. Damit konnte McCarthy die Zahl seiner Gegner im Vergleich zu den Abstimmungen vom Vortag nicht reduzieren.

Beide Lager - die Unterstützer und die Gegner McCarthys - scheinen vorerst nicht bereit, sich auch nur einen Millimeter zu bewegen. (mit dpa)

