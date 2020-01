Der Wandlungsfähige: Österreichs Kanzler Kurz im Portrait

Am Dienstag wird die erste bürgerlich-grüne Koalition in der Geschichte Österreichs angelobt. Der alte und neue Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) regierte erst mit Rechtspopulisten, jetzt mit der Öko-Partei. Kritiker fragen: Hat der Mann überhaupt Prinzipien?

Wenn am Dienstag in der Wiener Hofburg – genau 100 Tage nach der Wahl im September – die erste bürgerlich-grüne Koalition in der Geschichte der Zweiten Republik angelobt wird, dann steht der alte und neue Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am vorläufigen Höhepunkt seiner jungen und erstaunlichen Karriere ...