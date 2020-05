Der verliebte Corona-Sünder

Der österreichische Bundespräsident, der gegen die nächtliche Ausgangsbeschränkung verstieß: Ein Skandal oder Ausdruck der Sehnsucht nach Normalität?

Von LW-Korrespondent Andreas Schwarz (Wien)

Da staunten die Streifenpolizisten nicht schlecht: Im Gastgarten eines noblen Innenstadt-Italieners in Wien saß am Wochenende ein „scheinbar verliebtes“ Pärchen bei einem Glas Wein – um 0.18 Uhr, also lange nach der Corona-Sperrstunde um 23 Uhr. Und bei den späten Gästen handelte es sich um niemanden Geringeren als den österreichischen Bundespräsidenten Alexander van der Bellen und seine Frau Doris Schmidbauer.

Ist das nun ein Corona-Skandal, wie ein paar Boulevardblätter gestern prompt insinuierten? So wie der um den britischen Wahlkampfstrategen und Brexit-Vorkämpfer Dominic Cummings, der Ende März mit seiner an Covid-19 erkrankten Frau und seinem vier Jahre alten Sohn von London in die nordostenglische Grafschaft Durham gefahren war – angeblich weil er die Betreuung für seinen Sohn gewährleisten wollte ...