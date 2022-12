Die schlimmste humanitäre Katastrophe der Welt wurde durch die Folgen der russischen Ukraine-Invasion noch verschärft.

International 3 Min.

Humanitäre Krise spitzt sich zu

Der vergessene Krieg: Teherans Einfluss hat sich ausgeweitet

Michael WRASE Die schlimmste humanitäre Katastrophe der Welt wurde durch die Folgen der russischen Ukraine-Invasion noch verschärft.

Von Michael Wrase

Mit einer Serie von massiven Bombenangriffen wollte die von Saudi-Arabien dominierte „Arabische Koalition“ die „Sicherheit und Stabilität“ im Jemen wiederherstellen. „In wenigen Wochen“, hatte die Regierung in Riad im Frühjahr 2015 versprochen, werde man die von Huthis besetzte Hauptstadt Sana befreit haben.

Acht Jahre später hat sich die strategische Position der Saudis in Süd-Arabien weiter verschlechtert: Die Huthis kontrollierten heute mehr Provinzen als zu Beginn ihrer Offensive, konstatiert Jens Heibach, Research Fellow am Hamburger Leibniz-Institut für globale und regionale Studien. Gleichzeitig habe sich der Einfluss Teherans auf die schiitischen Milizen ausgeweitet. Alles, was die von Riad geführte Koalition im Jemen getan habe, führte letztendlich nur zu einer Ausweitung der Macht der Huthis, analysiert der Wissenschaftler.

Jemen: Warum der Schlüssel zum Frieden in Teheran liegt Trotz des Kurswechsels von US-Präsident Joe Biden ist ein Ende des Jemenkrieges nicht in Sicht. Sieben Fragen, sieben Antworten.

375.000 Menschen seit 2015 durch Kriegsgewalt im Jemen getötet

Im Frühjahr dieses Jahres hatten die Vereinten Nationen einen sechsmonatigen Waffenstillstand zwischen den Kampfparteien vermittelt. Obwohl die Feindseligkeiten zwischen den Konfliktparteien nicht vollständig eingestellt wurden, führte die deutliche Verringerung der Gewalt zu einem Rückgang der Vertreibungen und zu einem Rückgang der zivilen Opfer von mehr als 60 Prozent, heißt es in einem Mitte Dezember veröffentlichten Kommentar des „Center for Strategic and International Studies“ in Washington. Die Öffnung des Flughafens von Sana verbesserte die Möglichkeiten humanitärer Nichtregierungsorganisationen, wichtige Nahrungsmittel sowie medizinische Hilfsgüter einzuführen.

Der Waffenstillstand lief im Oktober jedoch aus, weil beide Seiten Vorschläge zur Verlängerung und Ausweitung abgelehnt hatten. „Mit dem Scheitern“, warnt die amerikanische Denkfabrik, „könnten Millionen von Zivilisten wieder der wahllosen Brutalität eines Konfliktes ausgesetzt werden“, der im Westen in Vergessenheit geraten ist.



Noch mehr Menschen starben im Jemen an Hunger und den Folgen von Krankheiten und Seuchen wie Cholera, die weit verbreitet ist.

Daran ändern auch die dramatischen Zahlen zur humanitären Lage in dem südarabischen Land nichts, welche internationale Hilfsorganisationen regelmäßig veröffentlichen. Danach sind mehr als 23,4 Millionen Menschen – das sind gut 75 Prozent der Gesamtbevölkerung – auf humanitäre Hilfe angewiesen. Rund 375.000 Menschen wurden nach Erkenntnissen der Vereinten Nationen seit 2015 durch Kriegsgewalt getötet. Noch mehr Menschen starben im Jemen an Hunger und den Folgen von Krankheiten und Seuchen wie Cholera, die weit verbreitet ist.

Erst demoralisieren, dann verhandeln Die Einnahme der Stadt Marib würde den Huthis die Kontrolle über Öl- und Erdgasfelder sichern – und Tausende in die Flucht treiben.

Russische Ukraine-Invasion verschärft humanitäre Krise im Jemen

Für das Büro der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten ist die Lage im Jemen noch immer die schlimmste humanitäre Katastrophe der Welt. Diese sei durch die russische Ukraine-Invasion und die dadurch resultierende Getreideknappheit noch verschärft worden. Bis zum Ausbruch des Krieges hatte der Jemen fast die Hälfte seines Getreides aus Russland und der Ukraine importiert.

Trotz der beträchtlichen Mittel, die für die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine bereitgestellt werden, haben die wichtigsten Geberländer ihre Mittel für den Jemen aufrechterhalten oder, wie die USA, sogar verdoppelt. Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate hielten ihre dagegen bei Geberkonferenzen gemachten Zusagen nicht ein. Obwohl sie für einen großen Teil des Leids im Jemen direkt verantwortlich sind, hätten sie ihre Mittel um mehr als 350 Millionen Dollar gekürzt, kritisiert der Center für Strategic and International Studies.

Die Kämpfe um Marib haben die humanitäre Krise im Jemen weiter verschärft. Foto: AFP

Mit einem dauerhaften Waffenstillstand oder gar Frieden im Jemen sei auch 2023 vermutlich nicht zu rechnen, befürchtet die Denkfabrik. Um die von der UNO unterstützten Friedensverhandlungen voranzubringen, müssten die Kriegsparteien „Wege zum Vertrauensaufbau“ finden. Allerdings wird über die Richtung nicht im Jemen, sondern letztendlich in Riad und Teheran entschieden.



In der iranischen Hauptstadt ist die Bereitschaft zum Einlenken gegenwärtig jedoch gering. Als Grund dafür nennen westliche Beobachter in Teheran den internationalen Druck auf das Regime wegen der Waffenlieferungen an Russland sowie seinem menschenverachtenden Umgang mit der Protestbewegung. Zur Strategie der Mullahs in einer solchen Situation gehöre es, den Druck an anderen regionalen Fronten wie zum Beispiel im Jemen, Syrien oder Libanon, also Ländern, in denen loyale Milizen agieren, zu erhöhen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.