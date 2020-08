Der US-Waffenlobby NRA geht es an den Kragen

Die NRA gilt als eine der mächtigsten Lobbyorganisationen der USA. Jetzt zielt ein Prozess auf die Zerschlagung wegen millionenschweren Betrugs.

Von LW-Korrespondent Thomas Spang (Washington)

Wayne LaPierre führt seit rund vier Jahrzehnten das Tagesgeschäft der vermutlich mächtigsten Waffenlobby der Welt. Und lässt sich dafür fürstlich von der NRA (National Rifle Association) vergüten. Zuletzt handelte er einen Vertrag für seine Zeit nach der Pensionierung aus, der ihm 17 Millionen Dollar an Zahlungen verspricht. Für was genau, kann niemand so genau sagen.

Umso detaillierter führt Generalstaatsanwältin Letitia James in den 168 Seiten ihrer Zivilklage auf, wie sich LaPierre und drei andere Mitangeklagte der in New York registrierten Wohlfahrtsorganisation selber Gutes getan haben ...