Der Schrecken von Notre-Dame fasziniert Touristen und Pariser

Voll ist es rund um Notre-Dame immer. Doch so voll wie am Tag nach dem schrecklichen Feuer, das die weltberühmte Kathedrale schwer beschädigt hat, ist dann doch selten. Das Gelände rund um die Kirche ist strikt abgesperrt.

Voll ist es rund um Notre-Dame immer. Doch so voll wie am Tag nach dem schrecklichen Feuer, das die weltberühmte Kathedrale schwer beschädigt hat, ist dann doch selten. Das Gelände rund um die Kirche ist strikt abgesperrt.





(dpa) - Auf den Brücken über die Seine zur Île de la Cité ist kein Durchkommen mehr. Denn von dort aus kann man es sehr gut sehen - das Drama von Paris. Eine Kathedrale, ihr Dach vom Feuer zerfressen, ein Turm weniger. Stolz steht sie noch, aber schwer angeschlagen.



Blick in das Mittelschiff am Dienstag. AFP

Sicher, Notre-Dame mit ihren zwei berühmten Türmen im Herzen von Paris ist immer ein Fotomotiv. Doch so viele Fotos wie an diesem Dienstag von der Kathedrale geschossen werden - es dürfte rekordverdächtig sein. Der ein oder andere findet auch ein Selfie passend. Wie aufgefädelt stehen die Menschen an den Brückengeländern. Glück hat, wer einen freien Platz zum Fotografieren findet. Und dann bitte auch schnell, der nächste wartet schon. An manchen Stellen muss die Polizei den Verkehr regeln, um Kollisionen zu vermeiden.



Menschen schauen auf die von einem Brand beschädigte Kathedrale Notre-Dame. Victoria Jones/PA Wire/dpa

Es sind Touristen und Pariser - vereint im Schrecken über die Katastrophe. Und irgendwie auch fasziniert - denn wann passiert so etwas schon mal. Mancher hat sich auf einem Stuhl in einer der Brasserien niedergelassen, die das Flussufer säumen. Bester Blick, ein Glas Wein dazu. Andere hoffen gar auf ein wenig Ruhm, schließlich stehen überall Kameras. „Vielleicht kommen wir ja ins Fernsehen“, sagt eine Mutter zu ihrem Kind und zückt sogleich selbst das Handy.



Rote Stadtrundfahrtbusse donnern die Straße entlang. Wird der Blick auf Notre-Dame endlich frei, halten sie. Auf der obersten Etage wird es wuselig - schnell ein Foto, und noch eins. Einige Pariser wollen sich offenbar nicht so ganz von ihrer Routine abbringen lassen, joggen am Ufer entlang, schlängeln sich durch Menschenmassen. Der Blick dabei aber immer irgendwie nicht nach vorn, sondern zur Seite gerichtet. Richtung „Notre Drame“ - unser Drama.



Unfall als Brandursache

Die Pariser Staatsanwaltschaft geht von einem Unfall aus. „Nichts weist derzeit in die Richtung einer vorsätzlichen Tat“, sagte Staatsanwalt Rémy Heitz am Dienstag. Die Staatsanwaltschaft hatte bereits in der Nacht bestätigt, dass sich die Ermittlungen um eine „unbeabsichtigte Zerstörung“ durch Feuer drehen. Heitz zufolge werden nun Zeugen angehört. Dazu gehören auch Arbeiter, die mit Renovierungsarbeiten in der Kathedrale beschäftigt waren. Auf dem Dach hatten die Bauarbeiter ein Gerüst angebracht.

Das Feuer auf dem Dach hatte sich sehr schnell auf rund 1000 Quadratmeter ausgebreitet, wie Feuerwehrsprecher Plus erläuterte. Der Dachstuhl stand lichterloh in Flammen; über Paris bildete sich eine gigantische Rauchwolke. Der kleine Spitzturm in der Mitte des Dachs stürzte ein, die beiden Haupttürme konnten jedoch gerettet werden - die Feuerwehr hatte große Sorge um deren Standsicherheit. Plus zufolge wurde befürchtet, dass die Konstruktion geschwächt würde und die tonnenschweren Glocken von Notre-Dame abstürzen könnten.



Nach ersten Erkenntnissen wurden drei Menschen leicht verletzt. Dabei handele es sich um zwei Polizisten und einen Feuerwehrmann, teilte die Feuerwehr mit.

Eine internationale Geberkonferenz soll Geld für den Wiederaufbau sammeln. Einen entsprechenden Vorschlag verkündete die Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo, über Twitter. Sie wolle die Spenderkonferenz im Rathaus von Paris veranstalten, um die notwendigen Mittel zusammenzubekommen.



Erste Großspender stehen schon bereit: Die Familie des französischen Unternehmers und Milliardärs Bernard Arnault kündigte über dessen Luxusgüter-Konzern LVMH an, sich mit 200 Millionen Euro an der Rekonstruktion beteiligen zu wollen. Zuvor hatte die französische Milliardärsfamilie Pinault 100 Millionen Euro versprochen. Die superreichen Franzosen Arnault und Pinault sind als Kunstliebhaber, Mäzene und Konkurrenten bekannt.

Der Direktor des Gotteshauses sieht nach eigener Darstellung keine Sicherheitsmängel beim Brandschutz. So hätten Brandaufseher dreimal täglich den Dachstuhl geprüft, sagte Patrick Chauvet dem Sender France Inter. „Ich denke, dass man nicht mehr machen kann.“ Aber es gebe natürlich immer Vorfälle, die man so nicht habe vorhersagen könne. Man müsse nun prüfen was passiert sei - er wisse noch nicht.



Eine der wichtigsten Reliquien wurde aus der brennenden Kathedrale gerettet. Es handele sich dabei um die Dornenkrone, die Jesus Christus bei seiner Kreuzigung getragen haben soll, sagte Direktor Chauvet. Die Flammen hätten den Kirchenschatz nicht erreicht.