Der schöngeredete Flop: Corona-Massentests in Österreich

Da die Massentests in Österreich schwach besucht sind, sollen künftig „Goodies“ die Bevölkerung zum Testen motivieren.

Von Andreas Schwarz (Wien)

„Ein Bombengeschäft für die Hersteller“ und ein „Rohrkrepierer“: So wetterte ein Teilnehmer einer abstrusen Anti-Corona-Maßnahmen-Demo in Salzburg gegen Corona-Massentests in Österreich, die am Wochenende zu Ende gingen. Viel war von Freiheit und Verstößen gegen die Grundrechte die Rede, die von den Teilnehmern – Heimatvereine, Freikirchen-Vertreter, 5G-Warner, Burschenschafter und Identitäre – beklagt wurden.

Die 500 Verirrten im Salzburger Regen am Wochenende sind nicht die Mehrheit in Österreich, aber in einem Punkt hatten sie recht: Die vom Bund und den Ländern groß aufgezogenen kostenlosen Massentests im ganzen Land erwiesen sich tatsächlich eher als Rohrkrepierer: Gerade einmal zwei Millionen Österreicher – von 8,5 Millionen – ließen sich testen ...