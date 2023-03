In Afrikas bevölkerungsreichstem Land ist Bola Tinubu offiziell zum Sieger erklärt worden. Doch die Opposition spricht von einer "Scheinwahl".

Umstrittenes Ergebnis

Der "Pate" gewinnt Präsidentschaftswahl in Nigeria

Von Markus Schönherr

„Der Pate“ wird Nigerias neuer Präsident. Wie die Wahlkommission im bevölkerungsreichsten Land Afrikas in der Nacht zu Mittwoch verkündete, konnte sich der Kandidat der Regierungspartei, Bola Tinubu, mit 36 Prozent der Stimmen gegen mehr als ein Dutzend Konkurrenten durchsetzen. Tinubu gilt als politisches Urgestein; von 1999 bis 2007 war er Gouverneur der Wirtschaftsmetropole Lagos. Doch die Opposition wittert Betrug – und fordert die Annullierung der „Schein-Wahl“.

Schon in den frühen Morgenstunden hatten sich am vergangenen Samstag lange Schlangen vor den Wahllokalen gebildet. Viele der mehr als 93 Millionen registrierten Wähler sahen in dem Urnengang eine Schicksalswahl für das westafrikanische Land. Allem voran Erstwähler, die mit einer neuen Rekordzahl vertreten waren. 70 Prozent der Nigerianer sind jünger als 30 – und fühlen sich zum Großteil von ihren Anführern im Stich gelassen. „Ständig erzählen die Alten uns Geschichten von Nigerias ruhmreichen Jahren“, so ein Jungwähler. Er wünsche sich eine Rückkehr in die Zeit, bevor der Nordosten des Landes in die Hände der Boko Haram und anderen Dschihadisten fiel; bevor Benzin- und Bargeldengpässe den Alltag bestimmen; und bevor 52 Prozent der Nigerianer wegen der vielen Probleme sich bereiterklärten, das Land Richtung Europa oder USA verlassen zu wollen.

Mehrere Oppositionsparteien hatten schon vor Bekanntgabe des Ergebnisses von Wahlbetrug gesprochen. Demnach sollen Ergebnisse teilweise manuell ausgewertet und übermittelt worden sein. Gesetzlich vorgeschrieben ist hingegen eine elektronische Übermittlung an den zentralen Server der Wahlkommission. Foto: AFP

Seit dem Ende der Militärdiktatur 1999 wechselten Nigerias zwei große Parteien einander regelmäßig an der Macht ab: Tinubus All Progressives Congress (APC) und die Peoples Democratic Party (PDP). Ex-Präsident Goodluck Jonathan (PDP) gewann 2010 die Wahl mit dem Versprechen, den Dschihadisten-Aufstand niederzuschlagen; ihm folgte 2015 Muhammadu Buhari (APC) mit dem Versprechen, die weitverbreitete Korruption zu beenden. Beide scheiterten mit ihrer Mission. Jetzt brauche Nigeria „richtigen Wandel“, betonte ein Wähler.

Ob Tinubu die erhoffte Veränderung bringt? Der 70-Jährige verfügt über ein weites Netzwerk und Einfluss (Spitzname „Der Pate“), doch über seinem Kopf schweben Korruptionsvorwürfe. Für Furore sorgte er auch mit der Wahl seines Stellvertreters Kashim Shettima, der, wie Tinubu selbst, Muslim ist. Religion bleibt ein heikles Thema in Nigeria. Ein ungeschriebenes Gesetz sah deshalb eine Aufteilung der Staatsspitze zwischen Christen und Muslimen vor. „Er muss beweisen, dass er sofort voll einsatzfähig ist und dass er immer noch die respekteinflößende Kraft ist, die einst das moderne Lagos als Nigerias Handelszentrum aufbaute“, analysiert die BBC.

Klimakrise, Gewalt und Armut

Laut Stanley Achonu, Nigeria-Direktor der Entwicklungsorganisation ONE, habe die Wahl für die meisten seiner Landsleute „weitreichende Folgen“. Zu Bedrohungen wie der Klimakrise und Gewalt sei jüngst wachsende Armut hinzugekommen. Grund dafür seien eine Rekordinflation, die Folgen der Covid-Pandemie und des Ukraine-Kriegs sowie steigende Arbeitslosigkeit. „Schätzungsweise hat dieses Zusammenspiel weitere 15 Millionen Nigerianer in die Armut getrieben, was die Gesamtzahl auf 133 Millionen bringt“, so Achonu.

Tinubus erste Herausforderung besteht darin, das Vertrauen in Nigerias Politik wiederherzustellen.

Tinubu versprach den Nigerianern, die Landwirtschaft voranzubringen und Jobs zu schaffen. Zugleich rückten Themen wie der Klimawandel oder Frauenbeteiligung beim Wahlkampf in den Hintergrund. Obwohl knapp die Hälfte aller registrierten Wähler Frauen waren, lag der Anteil der Kandidatinnen für die gleichzeitigen Gouverneurs- und Parlamentswahlen bei nur neun Prozent. Unter den 18 Kandidierenden für das Präsidentenamt war eine Frau. Etliche Wahlbeobachter, darunter auch jene der Afrikanischen Union (AU), sehen dringenden Aufholbedarf.

Tinubus erste Herausforderung besteht darin, das Vertrauen in Nigerias Politik wiederherzustellen. Dies folgt einem Wahlkrimi mit fehlenden Stimmzetteln, dem Zusammenbruch eines elektronischen Wahlsystems, vereinzelt Gewalt gegen Wahlhelfer und tagelangem Warten auf die Ergebnisse. Mancherorts wurde die Abstimmung bis in die Nachtstunden verlängert oder auf Sonntag verschoben. Zudem kritisierten EU-Wahlbeobachter die Stimmauszählung für fehlende Transparenz. Der jüngste Treibstoff- und Bargeldmangel habe den Urnengang ebenfalls ausgebremst.

Das rief auch Alt-Präsident Olusegun Obasanjo auf den Plan; er appellierte an den scheidenden Präsidenten Muhammadu Buhari, „jegliche Wahl zu annullieren, die nicht den Glaubwürdigkeits- und Transparenztest besteht“. Die Regierung unterstellte ihm daraufhin, Partei für die Opposition zu ergreifen. Der Zweitplatzierte Atiku Abubakar und der Drittplatzierte Peter Obi, der als Kandidat der Jugend galt, forderten Neuwahlen.

